Эрдоган указал Лукашенко и Путину на их место 13 1.09.2026, 22:41

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Красноречивые кадры.

Приближенный к правителю Беларуси телеграм-канал разместил характерные фото с полей саммита ШОС в Бишкеке, заметив, что эти кадры не останутся без внимания.

И это справедливое замечание: действительно, забавно видеть Лукашенко, сидящего на краешке дивана, который ему милостиво оставил развалившийся Эрдоган, снисходительно взирающий на склоняющегося к нему Путина.

И это не первый случай, когда турецкий автократ одним фото показывает российскому коллеге его место в иерархии мировых плохишей, вспоминает «Салiдарнасць».

В сентябре 2022-го на саммите ШОС в Узбекистане Эрдоган также не стеснялся проявлять лидерство, отводя другим участникам роль второстепенных (в лучшем случае) персонажей.

Фото: TRT

Один из самых ярких кадров неофициальной части того саммита: турецкий президент захватил внимание коллег, среди которых и Путин с Лукашенко, сидящие рядом на диване в позе прилежных учеников.

Характерно, что рядом с Эрдоганом сидел Алиев, который заметно уверенней чувствовал себя в той компании, чем Путин, развязавший крупнейшую войну столетия в Европе.

Российский правитель и на саммите в Бишкеке выглядит безрадостным. Для него нахождение на подобных форумах в статусе одного из многих, да еще и на фоне лидера Китая, явно в тягость.

Чего не скажешь о Лукашенко, который, судя по всему, явно не гнушается ролью того, кто примостился сбоку.

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