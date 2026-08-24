«Давайте внимательно следить за Беларусью в ближайшие месяцы» 11 24.08.2026, 12:54

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Ольга Лаутман

Путин может использовать территорию нашей страны для эскалации.

Может ли Путин начать войну против стран НАТО? Ждать ли атаки на страны Балтии с территории Беларуси? Как остановить войну в Украине?

На эти и другие вопросы в интервью сайту Charter97.org ответила старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

— С учетом средней скорости продвижения российских войск по территории Украины, им потребуется примерно 150 лет, чтобы дойти до окраин Киева. Не взять город, а просто дойти до его окраин. На что рассчитывает Путин, продолжая эту войну?

— Я бы добавила, что нынешняя примерная продолжительность жизни людей на передовой, которых Россия туда посылает, составляет около 20–30 минут — сочетание этого факта со 150 годами хорошо иллюстрирует картину.

Путин пошел на это, желая завоевать Украину. Он не считает Украину независимой суверенной страной. Он заявлял в качестве цели, что хочет стереть всю украинскую культуру, украинскую литературу и украинскую нацию как государство. У него нет другого выбора, кроме как продолжать двигаться к этой цели, потому что если оглянуться на советскую историю, не было ни одного лидера, который предпринял бы попытку имперского завоевания, потерпел неудачу и при этом удержался у власти. Единственный вариант для Путина — продолжать идти вперед, иначе его свергнут свои же в России за проявленную слабость. Он не может остановиться.

Для тех в международном сообществе, кто говорит о переговорах, — они не понимают российского имперского мышления. Я бы сказала, что это абсурд, потому что вести переговоры не о чем. Украина — суверенная страна, которая подверглась насильственному вторжению. Единственный способ закончить это — Россия должна уйти. Любой, кто думает, что переговоры с русскими и Кремлем работают, явно не знает советской истории и российского менталитета.

«Путин не может остановиться»

— Получается, у Путина в его понимании нет иного выбора, кроме как продолжать продвижение вперед, пусть даже такими черепашьими темпами?

— Безусловно, потому что окружение — силовые структуры — не позволят ему остаться у власти, если он втянул Россию в это, но не добился поставленных целей. Он это понимает и, оглядываясь на советскую историю, видит, что не выжил ни один правитель, который был слаб, выглядел слабым или казался готовым капитулировать.

«Россия воюет против Европы уже более десяти лет»

— Насколько реальны угрозы со стороны России в отношении какой-либо страны НАТО в ближайшие недели или месяцы?

— Я считаю, что угроза вполне реальна. Разведка США неоднократно бьет тревогу по поводу возможной кинетической атаки.

Россия ведет войну против Европы уже давно. Можно сказать, эта война началась еще в середине 2000-х, когда с помощью полония был убит Литвиненко на британской территории. Затем — Эстония, 2007 год, когда Россия применила весь арсенал гибридной войны: кибератаку против правительственных и финансовых учреждений страны и одновременно подстрекательство этнических русских с помощью дезинформации к протестам — и все потому, что суверенная Эстония решила перенести советский памятник из центра столицы на окраину. После этого последовало вторжение в Грузию. Затем, в 2014 году — вторжение в Украину. С тех пор по всей Европе мы наблюдаем, как Россия перерезает подводные кабели, совершает многочисленные убийства, поджоги, атакует каждые выборы, ведет дезинформационные и информационные войны. Они воюют против Европы уже более десяти лет.

Они усилили эту войну с Европой, я бы сказала, после полномасштабного вторжения, и еще больше после саммита Путина с Трампом на Аляске. Мы сразу увидели рост активности: вторжение дронов в польское воздушное пространство, глушение GPS, направленное против главы Еврокомиссии фон дер Ляйен во время ее посадки в Болгарии (что можно рассматривать как попытку покушения). Затем это продолжилось. Мы видели многочисленные рои дронов в Швеции, Норвегии, по всей Европе — у аэропортов, секретных военных объектов, критической инфраструктуры. На прошлой неделе была предотвращена спланированная Россией террористическая атака в Германии, где взрывное устройство было установлено на дрон для подрыва украинского грузового самолета. Это, кстати, тот же аэропорт, где в 2024 году Россия готовила план по размещению взрывных устройств на самолетах DHL, направлявшихся в США и Канаду. Затем последовали вторжения дронов в Румынию. Все это продолжается, но, к сожалению, Европа не желает связать все это воедино и признать, что Россия начала войну против Европы более десяти лет назад.

Что касается более серьезной кинетической атаки против страны НАТО — да, безусловно, Россия ищет способ отвлечь внимание. Они вполне могут атаковать другую страну. Увидим ли мы, как российские танки пересекают границы? Не думаю. Новый способ ведения войны — это дроны. Они вполне могут использовать дроны для бомбардировки критической инфраструктуры, одновременно продолжая вести информационную войну.

— Если применить российскую терминологию, все, что вы упомянули, можно было бы назвать «активными мероприятиями» — пока что происходило именно это. Но как вы думаете, могут ли они на этот раз пойти дальше? Я понимаю, что не танки, но может ли это быть чем-то более масштабным, чем очередное «активное мероприятие»?

— Я думаю, что они вполне могут довести это до исполнения, потому что до сих пор Россия оставляла свои «отпечатки пальцев» при проведении всех этих атак, но не брала на себя полную ответственность за них. Они используют правдоподобное отрицание — прекрасно это понимая, но не заявляя о своей причастности в момент каждой атаки. Здесь я думаю, что они могут дойти до точки, где действительно захотят проверить, будет ли инициирована статья 5 в условиях, когда США выпадают из картины. Сейчас любому в Европе, кто считает США надежным партнером, пора проснуться — теперь Европе самой предстоит решить, что делать с НАТО и как оно вообще будет работать без Соединенных Штатов. Как вообще инициировать статью 5, если не все члены ее активируют и не предпримут соответствующий ответ? Мы находимся на неизведанной территории, но в конечном счете Россия может использовать это, чтобы проверить, как далеко можно зайти. Они могут более серьезно применять рои дронов. Мы видим, что происходит каждый день по всей Украине — дроны бомбят здания, ракетные удары. Мы могли бы увидеть нечто подобное в Европе — в Польше, возможно, в одной из стран Балтии, или в Румынии — Россия может выбрать любую страну.

«Давайте следить за Беларусью»

— Насколько сильно должны беспокоиться белорусы? Есть ли вероятность, что Россия может использовать белорусскую территорию для этого нового шага в эскалации?

— Что касается Беларуси, я была бы очень обеспокоена. Россия мягко аннексировала Беларусь в 2020 году, когда пришла на помощь Лукашенко и направила высокопоставленных сотрудников ФСБ, чтобы очень жестоко подавить протесты — в тот момент диктатор фактически отказался от суверенитета Беларуси в обмен на удержание власти с помощью российской поддержки. Я определенно была бы обеспокоена.

Еще один момент, вызывающий серьезную озабоченность, — Сувалкский коридор, который остается слепым пятном для НАТО: Россия вместе с Беларусью может использовать этот коридор, чтобы захватить его и соединить Калининград с Беларусью. Это было бы непосредственной угрозой для Литвы и Польши. Лукашенко все еще пытается сопротивляться и тянуть время (если бы он был под абсолютным контролем России, его бы заставили отправить войска в Украину). Пока что он тянет с выполнением требований России направить белорусскую армию воевать в Украине. Но при этом Россия полностью контролирует территорию Беларуси, и когда она начала полномасштабное вторжение в Украину, то использовала территорию Беларуси для наступления. Так что да, я была бы очень обеспокоена. Опять же, мы, возможно, не увидим танки, пересекающие границу, но мы уже видели, как Россия использовала Беларусь для проведения своей операции с мигрантами, отправляя мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь, чтобы оказать давление на литовскую и польскую границы. Мы можем продолжать наблюдать целый комплекс подобных действий.

В сентябре прошлого года, когда Россия стала еще более уверенной в себе после встречи с Трампом и красной ковровой дорожки, буквально расстеленной перед Путиным, Беларусь, возможно, использовалась для запуска дронов на территорию Польши. Так что да, я бы продолжала внимательно следить за Беларусью.

«Что может быть лучшим отвлечением, чем начать войну с НАТО?»

— Однако я не могу понять, зачем — не похоже, чтобы российская кровавая афера в Украине шла «в соотвествии с планом». Какова цель Путина в повышении ставок на этот раз?

— Это создание хаоса и отвлечение внимания. Это похоже на то, что делает Трамп. Трампу внутри страны приходится туго с тех пор, как он вернулся к власти, так что какой лучший способ отвлечь внимание, чем начать операцию в Венесуэле, чтобы вывезти оттуда ее лидера в США, а затем вступить в конфликт с Ираном? Смысл — отвлечение внимания. С учетом ситуации внутри России, им действительно необходимо это отвлечение внимания после того, как Украина перенесла войну на российскую территорию. Россияне, которые в большинстве своем избегали каких-либо переживаний из-за геноцидной войны России в Украине и продолжали спокойно ходить по кафе и ресторанам, живя так, будто все нормально, теперь испытывают это на себе: видят взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и складах Wildberries, часами стоят в очередях на бензозаправках. Внутри России растет недовольство, потому что все это показывает, что Путин очень слаб.

Россияне представляли украинцев как «искусственный народ» — этот «недонарод» перенес войну внутрь России. Все это выставляет Кремль очень слабым, и им нужно отвлечение внимания. Что может быть лучшим отвлечением, чем начать войну с НАТО? Я даже опасаюсь, что Россия может устроить ложную операцию под чужим флагом внутри самой России, обвинить в этом НАТО и заявить, что у них нет иного выбора, кроме как ответить. Этот сценарий я считаю даже более вероятным — поставить себя в позицию жертвы, заявив, что НАТО провело военную операцию на российской территории, и поэтому они должны ответить НАТО, а затем использовать Беларусь или другие страны для ответа. Но, в конце концов, это то, что они всегда делают — отвлекают, отвлекают, «смотрите сюда». Пока война России в Украине идет не очень хорошо — отвлечь чем-то другим.

— Вы упомянули недовольство по поводу украинских ударов вглубь российской территории. Как вы оцениваете — влияют ли эти украинские дальнобойные санкции на российскую экономику сколько-нибудь существенным образом?

— Безусловно. Украина уже давно просила разрешения наносить удары вглубь России. Теперь руки Украины больше не связаны, и она может проводить операции по всей территории России.

Wildberries — это своего рода российский аналог Amazon, и помимо того, что он используется для военной логистики, каждый уничтоженный склад означает, что люди теряют товар, что оказывает значительное влияние на российскую экономику. То же самое касается ударов по нефтеперерабатывающим заводам, потому что именно экспорт нефти финансирует геноцидную войну России в Украине. Все это оказывает влияние. Но, что более важно, это еще и психологический эффект, потому что россияне по большей части чувствовали себя защищенными от войны — более того, они приветствовали войну: «Как только с Украиной будет покончено, следующей будет Молдова, потом еще одна страна» — у российского населения так много имперских амбиций. Теперь, когда они действительно видят удары на территории России, в Москве, Санкт-Петербурге и вынуждены иметь дело с сиренами воздушной тревоги, они на самом деле получают представление о том, что именно Россия делает в Украине (разница в том, что Украина не бьет по жилым домам в России и не хоронит москвичей — Украина бьет по логистическим целям, в отличие от России, чьими стратегическими целями каждый день становятся жилые дома, где спят украинцы). Все это оказывает влияние на Россию. Экономически они уже испытывают напряжение, и это определенно усилит давление на экономику, но я бы предостерегла от излишнего оптимизма, потому что россияне, как известно всем, кто знаком с Советским Союзом, способны выдерживать и, как ожидается, будут выдерживать очень тяжелые обстоятельства, даже если это означает часами стоять в очередях за хлебными крошками. Так что это не даст немедленного эффекта. Это не заставит россиян сказать: «Все, надо свергать Путина, потому что экономически все плохо». То же самое с Ираном: США исходят из логики, что экономическое давление внутри Ирана заставит иранский народ восстать. Они не понимают систему. Аналогично с Россией — нужно понимать систему и то, как она работает.

При всем этом очень хорошо, что это происходит, и Украине нужно продолжать — не только чаще, но и расширять список целей, показывая, что она может уничтожить завод по производству ракет «Циркон», нефтеперерабатывающий завод, склад Wildberries или объект другой компании, помогающей армии и перемещающей военные грузы. В целом, это очень полезно и определенно хорошая стратегия.

«Дай им дюйм — россияне вернутся и заберут мили территории»

— Как закончить эту войну?

— Как закончить эту войну? Именно здесь Европа и Соединенные Штаты допустили ошибку — из-за абсурдного «контроля над эскалацией», при котором они не хотели злить Россию. Я говорю не о Трампе, это отдельный случай, но даже до Трампа вся политика США и Европы строилась вокруг России как центрального элемента.

В конечном счете, надо помнить, что Украина — суверенное государство. Украина подверглась вторжению. Россия совершила военные преступления, геноцид в Украине. Заявленная цель России — геноцид, и Европе нужно перестать ставить Россию в центр своей политики и поставить туда Украину. Единственный способ закончить это — предоставить Украине все необходимое для победы над Россией, потому что единственный способ, которым это закончится, — это поражение России. Уход из Украины — и все, другого варианта нет. Нельзя отдавать этим военным преступникам ни дюйма территории. Дай им дюйм — они вернутся и заберут мили территории. Дай им мили — они вернутся и заберут целые города. Их невозможно умиротворить, и нужно создать сдерживающий фактор для других стран. Эта слабость Европы и США позволила войне затянуться — если бы Украину вооружили в 2022–2023 годах, все было бы закончено уже тогда, до того как Россия по-настоящему укрепила свои позиции. Если бы у Украины было все необходимое оружие, если бы намерение состояло в том, чтобы позволить Украине уничтожить российские позиции внутри Украины, это было бы завершено. Но, к сожалению, политика заключалась в том, чтобы давать Украине достаточно только для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы не дать России продвинуться дальше.

Это посылает очень опасный сигнал Китаю, который наблюдает, а также Тегерану и Северной Корее — мы видим, как усиливается их сближение. Они все помогают друг другу. В худшем сценарии Китай может подумать о вторжении на Тайвань одновременно и в координации с ударом России по стране НАТО, чтобы усилить хаос и связать Европу, у которой не хватит ресурсов, чтобы помочь Тайваню и одновременно защищать собственный континент. Другой сценарий — Китай и Северная Корея могут подумать о давлении на Южную Корею, Японию и Тайвань одновременно. Все они действуют согласованно на всех этих континентах.

Способ закончить это — полностью вооружить Украину, и чтобы Европа поняла, что ее политика должна заключаться не в беспокойстве о крахе России, а в заботе о суверенитете страны и создании сдерживающего фактора, чтобы ни одна другая страна не могла подумать, что может безопасно вторгнуться в суверенное государство и уйти от ответственности.

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