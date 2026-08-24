Конец сладкой жизни россиян 13 Telegram-канал «Сито Сократа»

24.08.2026, 6:30

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Жители РФ столкнулись с непростыми экономическими реалиями.

Попытки российских властей сдержать цены на стремительно дорожающий базовый продукт – сахар – наткнулись на непростые экономические реалии, ведь сразу в 47 регионах страны чиновники были вынуждены подписывать с предпринимателями специальные соглашения о фиксировании стоимости.

ФАС рапортует о готовности крупных торговых сетей ограничить торговую наценку скромными 5–10%, а Минсельхоз списывает происходящее на сезонный фактор. Между тем ценники на сахар в магазинах демонстрируют стойкий рост на 22% с начала года. Растущий покупательский ажиотаж и стремление закупать товар впрок лишь создают дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру и провоцируют локальный дефицит.

Главные причины сложившегося сахарного кризиса кроются в глубинных деформациях всей национальной экономики, где продолжающаяся пятый год путинская «СВО» вытягивает ценные трудовые ресурсы из гражданских отраслей на оборонные заводы и на линию фронта. Фермерские хозяйства вместе с перерабатывающими комбинатами столкнулись с беспрецедентным голодом на механизаторов, водителей грузовиков и обычных разнорабочих, из-за чего собственники бизнеса вынуждены стремительно поднимать выплаты персоналу, а растущий фонд оплаты труда неизбежно закладывается в финальную стоимость готовой продукции.

Ситуация усугубляется критической зависимостью отечественной аграрной отрасли от иностранных технологий, поскольку селекция семян сахарной свеклы, современные средства защиты растений и сложные узлы европейского оборудования для заводов до сих пор не имеют полноценных местных аналогов.

Международные санкции, введенные против России из-за проводимой путинской «СВО» против Украины, заставили отечественных сахарозаводчиков строить невероятно дорогие схемы параллельного импорта через третьи страны, где усложнившаяся валютная конвертация и взлетевшие цены на комплектующие ставят переработку на грань рентабельности.

Удивительным симптомом деградации торговой системы стал феноменальный разрыв между оптом и розницей, когда на фоне снижения отпускных заводских цен на 9% розница умудрилась подскочить на 22%. Подобная аномалия доказывает, что ключевым двигателем инфляционного маховика выступает не сырьевая составляющая, а колоссальные издержки промежуточных посредников вместе с ритейлерами, которые вынуждены компенсировать дорожающие перевозки, дефицит шоферов и дорогие коммерческие займы превентивным завышением ценников на социально значимые товары.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, пытающегося погасить разгорающуюся из-за путинской СВО инфляцию высокой ключевой ставкой, парадоксальным образом только подталкивает себестоимость сахара вверх. Сельхозпроизводители критически зависят от коротких коммерческих кредитов для проведения посевных работ, закупки топлива и ремонта техники, однако сокращение государственных субсидий по линиям Минсельхоза и взлетевшие проценты по займам вынуждают аграриев переносить финансовое бремя на конечных потребителей ради сохранения бизнеса.

В стремлении снизить издержки заводы начинают массово внедрять дешёвые химические сахарозаменители, подсластители искусственного происхождения и низкокачественные консерванты, что существенно снижает общие стандарты пищевой индустрии и влечет риски для здоровья населения.

Скачок цен на один из наиболее массовых продуктов питания наносит удар по покупательной способности граждан, среди которых наиболее чувствительными оказываются малообеспеченные слои общества.

В условиях общей инфляции дополнительное изъятие средств на базовую еду уменьшает свободный остаток семейного бюджета после оплаты коммунальных услуг, поскольку экономическая политика властей фактически перекладывает последствия системного кризиса на плечи самых уязвимых россиян, вынуждая их существенно урезать даже минимальные повседневные потребности.

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