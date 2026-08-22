Искусственный интеллект предсказал, когда закончится война в Украине 26 22.08.2026, 22:47

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Неожиданный прогноз.

Война в Украине, вероятнее всего, закончится не в ближайшие месяцы, а в 2027 году. Именно этот период сейчас выглядит наиболее вероятным для прекращения масштабных боевых действий, тогда как полноценное мирное соглашение может появиться значительно позже. Такой прогноз дает анализ ChatGPT на базе модели GPT-5.6 Luna, пишет УНИАН.

В анализе ацентируется, что по состоянию на 22 августа 2026 года переговорный процесс остается сложным. Россия не демонстрирует готовности согласиться на простое прекращение огня с фиксацией нынешней линии фронта, тогда как Украина продолжает выступать за дипломатическое урегулирование. При этом переговорное окно не закрыто: Киев уже передал американским посредникам свои предложения, а европейские лидеры продолжают обсуждать дальнейшую поддержку Украины и возможные дипломатические шаги.

Согласно анализу ChatGPT, важно разделять понятия "окончание войны" и "прекращение масштабных боевых действий". Наиболее вероятно, что сначала стороны смогут договориться о прекращении огня или длительном перемирии, а уже после этого начнется значительно более сложный процесс согласования условий полноценного мирного соглашения.

Наиболее вероятным периодом для существенного дипломатического продвижения может стать конец 2026 года - весна 2027-го. Именно тогда, по оценке модели, появится более серьезный шанс на договоренность о прекращении огня. При этом наиболее вероятным окном для фактического прекращения масштабных боевых действий называется весь 2027 год, особенно период с весны до осени.

Одной из причин такого прогноза остается значительная дистанция между позициями Москвы и Киева по ключевым вопросам. Россия публично демонстрирует готовность продолжать войну, если возможное соглашение не будет соответствовать ее условиям, а переговорный процесс пока не привел к устойчивой договоренности.

Дополнительным индикатором служат прогнозные рынки. По актуальным оценкам одного из таких агрегаторов, вероятность окончания войны к ноябрю 2026 года составляет около 8%, а к декабрю – примерно 22%. Эти показатели не являются научным прогнозом, однако отражают низкие ожидания относительно быстрого завершения конфликта.

При этом ChatGPT допускает, что перелом может произойти достаточно резко. Даже на фоне нынешнего дипломатического тупика в течение нескольких месяцев может появиться формула, которая позволит сторонам хотя бы временно договориться о прекращении огня.

Условная оценка вероятностей выглядит следующим образом: до конца 2026 года вероятность прекращения масштабных боевых действий оценивается в 25–30%, на 2027 год приходится около 50–55%, а на 2028 год и последующие годы – примерно 20–25%.

Наиболее вероятным сценарием выглядит постепенное развитие событий: сначала перемирие или фактическая заморозка активной фазы, затем длительные переговоры по территориям, гарантиям безопасности и другим ключевым вопросам.

Таким образом, если выбирать один наиболее вероятный период, анализ ChatGPT указывает на весну–осень 2027 года. Однако окончательное политическое урегулирование может потребовать значительно больше времени и последовать уже после прекращения активных боевых действий.

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