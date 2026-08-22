Звезда «Не родись красивой» стремительно теряет слух и зрение 2 22.08.2026, 21:21

16,226

В 2005-2006 годах этот сериал был популярен в Беларуси.

Российская актриса Нелли Уварова, известная по сериалу «Не родись красивой», столкнулась с проблемами со зрением и слухом, сообщают российские СМИ.

По данным изданий, 46-летняя актриса заметила резкое ухудшение зрения. Также на верхнем веке правого глаза у нее появилось образование. Врачи назначили Уваровой гормональные мази и очки для чтения. По информации СМИ, левый глаз без коррекции сейчас видит на 10%.

Позже актриса также пожаловалась на частичное снижение слуха, которое возникло после купания. Кроме того, ее беспокоят першение в горле и сухой кашель.

Сейчас Уваровой назначено лечение, включающее ингаляции, соблюдение диеты и сон с приподнятой головой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com