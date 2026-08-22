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Звезда «Не родись красивой» стремительно теряет слух и зрение

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  • 22.08.2026, 21:21
  • 16,226
Звезда «Не родись красивой» стремительно теряет слух и зрение

В 2005-2006 годах этот сериал был популярен в Беларуси.

Российская актриса Нелли Уварова, известная по сериалу «Не родись красивой», столкнулась с проблемами со зрением и слухом, сообщают российские СМИ.

По данным изданий, 46-летняя актриса заметила резкое ухудшение зрения. Также на верхнем веке правого глаза у нее появилось образование. Врачи назначили Уваровой гормональные мази и очки для чтения. По информации СМИ, левый глаз без коррекции сейчас видит на 10%.

Позже актриса также пожаловалась на частичное снижение слуха, которое возникло после купания. Кроме того, ее беспокоят першение в горле и сухой кашель.

Сейчас Уваровой назначено лечение, включающее ингаляции, соблюдение диеты и сон с приподнятой головой.

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