закрыть
27 августа 2026, четверг, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Германии прибыл в Киев

  • 22.08.2026, 21:01
Глава МИД Германии прибыл в Киев

Йоханн Вадефуль пообещал дальнейшую поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с визитом в Киев. Он подчеркнул, что Берлин намерен и дальше оказывать Украине военную и финансовую помощь. Он отметил, что Украина в эти дни отмечает 35-ю годовщину независимости, однако одновременно подвергается российским ударам.

«Украина отмечает в эти дни 35-ю годовщину независимости. Одновременно ракеты и беспилотники Путина атакуют эту страну как никогда жестоко. Российские удары намеренно направлены по гражданской инфраструктуре, такой как системы электроснабжения и отопления».

Вадефуль прибыл на специальном поезде на главный железнодорожный вокзал Киева и осудил эскалацию ударов беспилотников и ракет со стороны России, обвинив Москву в «неизбирательных убийствах мирных жителей» и целенаправленном уничтожении энергетической инфраструктуры.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Россия пытается лишить украинское население средств к существованию и сломить его волю к сопротивлению.

По его словам, летние месяцы – июль и август – стали самыми смертоносными для украинского гражданского населения за более чем четыре года. «Никогда раньше Россия не запускала столько ракет по соседней стране», — подчеркнул Вадефуль.

Вадефуль заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он также выразил надежду, что международным усилиям удастся побудить Владимира Путина начать переговоры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук