Глава МИД Германии прибыл в Киев 22.08.2026, 21:01

Йоханн Вадефуль пообещал дальнейшую поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с визитом в Киев. Он подчеркнул, что Берлин намерен и дальше оказывать Украине военную и финансовую помощь. Он отметил, что Украина в эти дни отмечает 35-ю годовщину независимости, однако одновременно подвергается российским ударам.

«Украина отмечает в эти дни 35-ю годовщину независимости. Одновременно ракеты и беспилотники Путина атакуют эту страну как никогда жестоко. Российские удары намеренно направлены по гражданской инфраструктуре, такой как системы электроснабжения и отопления».

Good to see you, my friend and colleague @andrii_sybiha today in Kyiv 🇺🇦 and congratulations on your reappointment as Foreign Minister!

Ukrainians have shown extraordinary resilience in the face of Putin’s brutal war. We 🇩🇪 stand firmly by your side. pic.twitter.com/6T2ZjKITJP — Johann Wadephul (@AussenMinDE) August 22, 2026

Вадефуль прибыл на специальном поезде на главный железнодорожный вокзал Киева и осудил эскалацию ударов беспилотников и ракет со стороны России, обвинив Москву в «неизбирательных убийствах мирных жителей» и целенаправленном уничтожении энергетической инфраструктуры.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Россия пытается лишить украинское население средств к существованию и сломить его волю к сопротивлению.

По его словам, летние месяцы – июль и август – стали самыми смертоносными для украинского гражданского населения за более чем четыре года. «Никогда раньше Россия не запускала столько ракет по соседней стране», — подчеркнул Вадефуль.

Вадефуль заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он также выразил надежду, что международным усилиям удастся побудить Владимира Путина начать переговоры.

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