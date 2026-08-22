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Операция «Крымский рубильник off»: сотни объектов обесточены, море заблокировано

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  • 22.08.2026, 20:32
  • 3,476
Операция «Крымский рубильник off»: сотни объектов обесточены, море заблокировано

СБС вывели из строя более 260 энергообъектов российских оккупантов.

Украинские беспилотники вывели из строя сотни энергетических узлов и ограничили движение российского «теневого флота» в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

В рамках операции «Крымский рубильник off» подразделения ССС только за период с 17 по 22 августа результативно отработали по 27 энергоузлам в оккупированном Крыму и на юге Украины.

В общей сложности с начала действия этой операции (с 1 июля по 22 августа) из строя было выведено 267 объектов энергетической инфраструктуры.

Среди пораженных целей - высоковольтные подстанции, газотурбинные электростанции и газораспределительные станции. В частности, под удары попали:

электроподстанция 500 кВ «Тамань» в Краснодарском крае РФ;

газотурбинные электростанции в населенных пунктах Карьерное и Наумовка в Крыму;

подстанции 500 кВ «Победа» и 330 кВ «Харцызская» в Донецкой области;

газораспределительные станции в Евпатории, Терновке, Владимировке и Оленивке;

ряд подстанций 110 кВ в Крыму (Коктебель, Малореченское, Алупка, Гаспра) и Донецкой области.

К успешному выполнению задач присоединились 412 ОБр СБС «Nemesis», 413 оп СБС «Рейд», 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра», 427 ОБр СБС «Рарог», 20 ОБр СБС «К-2», группировка «Феник-СиБ-СиБ».

Параллельно Силы беспилотных систем реализуют операцию «МоЛоЧКа», которая направлена на блокирование передвижения судов «теневого флота» РФ в Азовском море, Керченском проливе и северо-восточной части Черного моря.

В августе украинские дроны поразили 36 единиц плавсредств. Всего за время проведения операции (с 6 июля по 22 августа) из строя выведены 242 единицы вражеского флота, из которых 134 - в Азовском море и 108 - в Черном море.

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