О талибах в Слуцке 17 Сергей Ковальчук

22.08.2026, 20:26

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Нет, это не сон при температуре 39 градусов – это сегодняшняя Беларусь.

Фото, опубликованные белгоспропагандой, шокировали даже бывалых. Представители «Талибана» с плохо скрываемым отвращением слушают беларуску (обращающуюся к мужчинам с непокрытой головой), которая нахваливает им отечественную продукцию пищепрома.

Нет, это не сон при температуре 39 градусов – это сегодняшняя Беларусь. Ябатьки и пропагандисты подают приезд представителей террористического «Талибана» как покорение мира белорусским качеством.

С чем тут точно можно согласиться, так это качественно новый уровень обострения постмодерна, в котором живет наша страна уже седьмой год.

Все, кто хотя бы немного помнит девяностые и нулевые, автоматически укладывают такие названия, как «Аль Каида», «Талибан», «Боко Харам» и им подобные, в коробочку – терроризм. Так было всегда, и это подтверждалось многочисленными международными конференциями, договорами, соглашениями, военными операциями, которые были направлены против мирового терроризма.

Где мы повернули не туда на этом пути, если захватившие власть в стране, пытающие и убивающие мирных граждан и загоняющие под плинтус всех женщин страны талибы стали уважаемыми международными партнерами?

Уверен, что такое «партнерство» повергает в шок не только противников, но и сторонников сегодняшней власти, потому что при всей кровожадности и агрессии ябатек даже они понимают, что талибы – это уже совершенно запредельные ребята, дружба с которыми ничего доброго не сулит.

Однако сегодняшняя линия партии колеблется настолько сильно, что перехлестывает саму себя. Ярчайший пример – внимательное изучение списка террористов, составленного КГБ, в котором есть не только беларуские общественные активисты, но и (о, чудо!) реальные террористы.

В этом списке фигурирует Шер Мохаммад Аббас Станикзай – замминистра иностранных дел в правительстве талибов. Присутствие в списке террористов никак не помешало талибскому чиновнику встретиться со своим беларуским коллегой Сергеем Лукашевичем в Кабуле и обсуждать там сотрудничество Беларуси и Афганистана.

Как и во многих других случаях, здесь действует сформулированный главой минского режима принцип «иногда не до законов». Конечно же, все террористы равны перед законом, но некоторые равнее, да и, как видим, закон – это штука опциональная и выключается тумблером.

В целом, шокирующие фото талибов в Слуцке в очередной раз напоминают нам, что лукашенковские власти играют хорошую мину при плохой игре. Несмотря на все потуги вернуться в цивилизованный мир в качестве полноценного участника международных отношений, минский режим вынужден демонстрировать как внешнеполитический прорыв визит религиозных фанатиков и фундаменталистов, которые держат в страхе и пытают свой народ, вынуждают своих противников бежать из страны, уничтожили гражданское и академическое сообщества и независимые медиа.

Хотя, если перечитать последние слова, то получится, что между лукашистами и «Талибаном» хватает общего.

Сергей Ковальчук, «Солидарность»

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