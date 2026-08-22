Суд в США отменил ограничения на иммиграционные визы для белорусов 6 22.08.2026, 20:44

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Судья штата Нью-Йорк отменила решение Госдепартамента.

Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконным и отменил решение Государственного департамента о запрете на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран - Беларусь была в списке этих государств, сообщает Reuters.

Решение Госдепартамента начало действовать в январе 2026 года и распространялось сразу на 75 государств. Кроме Беларуси, в перечне были Россия, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Босния и Герцеговина, Албания, Пакистан, Бангладеш, а также многие страны Африки, Ближнего Востока и Карибского региона.

Американские власти объясняли ограничения риском того, что приезжающие из этих стран могут стать так называемой “общественной нагрузкой” - то есть пользоваться ресурсами федеральных, региональных или местных властей США.

В январе Госдепартамент сформулировал свою позицию предельно жестко: «Приостановка будет действовать до тех пор, пока США не смогут гарантировать, что новые иммигранты не будут извлекать выгоду из американского народа».

При этом речь шла именно об иммиграционных визах. Общего запрета на оформление неиммиграционных виз - например туристических или деловых - эта мера не вводила.

Федеральный судья Жанетт Варгас пришла к выводу, что Госдепартамент вышел за пределы полномочий, установленных американским законодательством.

Ключевой вопрос оказался не в том, может ли государство проверять финансовое положение будущих иммигрантов, а в том, имел ли госсекретарь право фактически остановить выдачу виз гражданам сразу нескольких десятков стран.

По мнению суда – нет.

Варгас указала, что федеральное миграционное законодательство не предоставляет госсекретарю таких полномочий в отношении работы консульских сотрудников, рассматривающих заявления на иммиграционные визы.

«Политика, которая категорически запрещает выдачу иммиграционных виз на основании гражданства заявителя, прямо нарушает эту установленную законом систему», - говорится в решении судьи.

Сама Варгас назвала политику Госдепартамента «явно незаконной».

Ограничения оспорили не только правозащитники.

Иск подали Catholic Legal Immigration Network и African Communities Together, заявители на иммиграционные визы, а также граждане США, которые выступали спонсорами для родственников из стран, попавших в список.

То есть последствия январского решения затрагивали и американцев, ожидавших переезда членов своих семей.

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