Сотни беспилотников атаковали Россию 1 22.08.2026, 21:07

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Под удары попали более десятка регионов РФ.

С 08:00 до 20:00 22 августа российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 250 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, оккупированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские БПЛА сегодня впервые атаковали склад маркетплейса Ozon. Под удар попал объект компании в Чапаевске Самарской области — один из крупнейших логистических центров Поволжья. Пострадали четыре человека. Работу объекта приостановили на неопределенный срок.

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