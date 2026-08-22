Франция передаст Украине дополнительные ракеты-перехватчики 22.08.2026, 21:37

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Президенты двух стран провели двухчасовые переговоры.

Франция усилит поддержку Украины и передаст этой стране дополнительные ракеты-перехватчики для противостояния продолжающимся воздушным атакам со стороны России. Об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, обнародованном в соцсети X в субботу, 22 августа.

По словам французского лидера, он переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа - на следующий день, после того как Россия нанесла два удара с использованием БПЛА по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге, - и «выразил ему свой ужас и потрясение». В результате той атаки, по данным на 22 августа, погибли 16 человек. Девять человек, включая двух детей, считаются пропавшими без вести. Ранения получили 130 человек, в том числе 25 детей.

Je me suis entretenu avec le Président @ZelenskyyUa au lendemain de la double frappe russe en plein jour contre un centre commercial à Kryvyi Rih, qui a fait de très nombreuses victimes civiles. Je lui ai dit notre horreur et notre émotion.



Avec ces frappes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2026

«Этими атаками, а также теми, что были совершены на текущей неделе против Киева, Россия продолжает свою агрессивную войну и ужесточает ее», - констатировал Макрон.

«Когда Россия систематически нацеливается на мирных жителей и принимает решение в пользу запугивания и эскалации, она, несомненно, хочет продемонстрировать силу, но вместо этого расписывается в слабости, - добавил президент Франции. - В данной ситуации исключительно важно обеспечить Украину всеми необходимыми средствами, чтобы она могла защитить свое небо и дать отпор этой агрессии».

По словам Макрона, он сообщил Зеленскому о продолжении сотрудничества в рамках «антибаллистической коалиции», о создании которой на встрече в Париже 13 июля договорились Германия, Украина, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, а также в рамках "декларации о намерениях", подписанной обоими лидерами 17 ноября 2025 года в Париже и касающейся будущей закупки Киевом французских истребителей Rafale и систем противовоздушной обороны нового поколения.

«Необходимо, чтобы эти усилия поддержали все страны, у которых есть соответствующие средства, - подчеркнул Макрон. - Нам нужно продолжать оказывать давление на Россию, пока она отказывается прекращать бои и отвергает мир».

Другой темой обсуждения между французским и украинским президентами, по словам Эмманюэля Макрона, стала встреча «коалиции желающих», запланированная на 24 августа. «Россия использует террор, чтобы сломить Украину. Это не удастся ей. Действуя объединенными силами на стороне Украины, мы добьемся победы права и справедливости», - написал Макрон в завершение своего поста.

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