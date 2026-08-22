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Один из крупнейших складов Ozon все еще горит

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  • 22.08.2026, 22:01
  • 5,306
Один из крупнейших складов Ozon все еще горит
Иллюстрационное фото

ВСУ атаковали склад в Самарской области РФ.

Ликвидация пожара на складе Ozon в Самарской области, атакованного 22 августа, продолжается, пока доступа в помещение склада нет, а когда появится — маркетплейс начнет инвентаризацию. Об этом сообщила пресс-служба Ozon.

Все данные об уцелевших и пострадавших товарах появятся в личных кабинетах пользователей маркетплейса после завершения работы. Ответы на вопросы об ущербе маркетплейс сможет дать после инвентаризации, подчеркнула компания.

«Уцелевшие товары мы переместим на другие склады и вернем их на витрину. Плату за размещение товаров, находящихся на пострадавшем складе, начиная с 22 августа, брать не будем», — написала пресс-служба.

Ozon добавил, что позже сообщит каждому продавцу, куда были перемещены его поставки, находившиеся в пути на пострадавший склад. Кросс-докинг для всех отправлений в кластер «Самара» будет бесплатным, даже если товары отвезут в другой кластер, пишет пресс-служба.

Маркетплейс также пообещал не применять наценку для товаров, доставляемых в этот кластер из других регионов, а с 30 августа установить скидку 3% на тариф за продажу. За инструмент «Оплата за заказ» для товаров со склада в Чапаевске, попавших в отмененные заказы, плата взиматься не будет, отмечает Ozon.

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