Один из крупнейших складов Ozon все еще горит

Один из крупнейших складов Ozon все еще горит3
- 22.08.2026, 22:01
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ВСУ атаковали склад в Самарской области РФ.
Ликвидация пожара на складе Ozon в Самарской области, атакованного 22 августа, продолжается, пока доступа в помещение склада нет, а когда появится — маркетплейс начнет инвентаризацию. Об этом сообщила пресс-служба Ozon.
Все данные об уцелевших и пострадавших товарах появятся в личных кабинетах пользователей маркетплейса после завершения работы. Ответы на вопросы об ущербе маркетплейс сможет дать после инвентаризации, подчеркнула компания.
«Уцелевшие товары мы переместим на другие склады и вернем их на витрину. Плату за размещение товаров, находящихся на пострадавшем складе, начиная с 22 августа, брать не будем», — написала пресс-служба.
Ozon добавил, что позже сообщит каждому продавцу, куда были перемещены его поставки, находившиеся в пути на пострадавший склад. Кросс-докинг для всех отправлений в кластер «Самара» будет бесплатным, даже если товары отвезут в другой кластер, пишет пресс-служба.
Маркетплейс также пообещал не применять наценку для товаров, доставляемых в этот кластер из других регионов, а с 30 августа установить скидку 3% на тариф за продажу. За инструмент «Оплата за заказ» для товаров со склада в Чапаевске, попавших в отмененные заказы, плата взиматься не будет, отмечает Ozon.