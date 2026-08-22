Электроснабжение нарушено в более чем 600 населенных пунктах Беларуси 2 22.08.2026, 22:15

6,036

На страну обрушился циклон «Приска».

На Беларусь обрушился циклон «Приска», в некоторых регионах сохраняется сильный ветер с порывами до 27 м/с. Из-за падения деревьев и веток на линии электропередачи электроснабжение нарушено в 659 населенных пунктах, сообщает пресс-служба белорусского Минэнерго.

Без света также остались 31 ферма и 16 котельных. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях, указано в пресс-релизе. Над устранением последствий циклона работают 315 аварийно-восстановительных бригад.

Министерство энергетики провело оперативный штаб по ситуации в электросетевом комплексе. «Поставлена задача обеспечить наличие источника электроэнергии в каждом населенном пункте и максимально оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей»,— заявили в ведомстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com