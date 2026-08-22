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Электроснабжение нарушено в более чем 600 населенных пунктах Беларуси

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  • 22.08.2026, 22:15
  • 6,036
Электроснабжение нарушено в более чем 600 населенных пунктах Беларуси

На страну обрушился циклон «Приска».

На Беларусь обрушился циклон «Приска», в некоторых регионах сохраняется сильный ветер с порывами до 27 м/с. Из-за падения деревьев и веток на линии электропередачи электроснабжение нарушено в 659 населенных пунктах, сообщает пресс-служба белорусского Минэнерго.

Без света также остались 31 ферма и 16 котельных. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях, указано в пресс-релизе. Над устранением последствий циклона работают 315 аварийно-восстановительных бригад.

Министерство энергетики провело оперативный штаб по ситуации в электросетевом комплексе. «Поставлена задача обеспечить наличие источника электроэнергии в каждом населенном пункте и максимально оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей»,— заявили в ведомстве.

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