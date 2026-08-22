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В Беларуси бушует непогода

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  • 22.08.2026, 19:58
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В Беларуси бушует непогода

Циклон накрыл 148 населенных пунктов.

Сразу в трех областях энергетики работают по-особому режиму, сообщили в пресс-службе «Белэнерго».

По данным на 15:00 перебои в электроснабжении зафиксированы в 148 населенных пунктах.

Для устранения последствий на объекты вышли 185 аварийных бригад и 220 единиц техники.

Проблемы с электричеством начались в Гродненской, Витебской и Брестской областях.

Всему виной ураганный ветер и циклон «Приска».

Только на Гродненщине электричество пропало в более чем 30 населенных пунктах.

В основном, пострадали Гродненский, Щучинский, Мостовский и Вороновский районы, рассказали в РУП «Гродноэнерго».

Основой причиной отключения электричества специалисты называют обрывы проводов из-за падения деревьев.

«Оранжевый и красный уровни, объявленные метеорологами, прогнозирует шквалистый ветер с порывами до 27 м/с», – объяснили в «Гродноэнерго».

Сейчас бригады работают над восстановлением функций линий 10 кВ.

Энергетики напомнили, что к оборванным проводам ЛЭП нельзя приближаться ближе 8 м. А о таких случаях нужно сообщать диспетчерам по номерам 115 или 144.

В Гродно обрушились деревья

Фото последствий непогоды на протяжении нескольких часов публикует NewGrodno.

Судя по сообщения, пострадали улицы Лиможа, Гремко, Пушкина Новая Гожа, Кабяка, Терешкова (здесь деревья упали на ЛЭП) и парк Жилибера.

Как отмечает местное СМИ, сегодня на улицу лучше не выходить – очень сильный ветер, который может унести худеньких девушек и парней.

Поваленные же деревья распиливают и увозят коммунальные службы, на местах, где затронуты ЛЭП, работает МЧС.

Специалисты напоминают: в сильный ветер лучше не парковать авто в местах, что находятся рядом с деревьями.

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