В Беларуси бушует непогода

В Беларуси бушует непогода1
- 22.08.2026, 19:58
- 11,198
Циклон накрыл 148 населенных пунктов.
Сразу в трех областях энергетики работают по-особому режиму, сообщили в пресс-службе «Белэнерго».
По данным на 15:00 перебои в электроснабжении зафиксированы в 148 населенных пунктах.
Для устранения последствий на объекты вышли 185 аварийных бригад и 220 единиц техники.
Проблемы с электричеством начались в Гродненской, Витебской и Брестской областях.
Всему виной ураганный ветер и циклон «Приска».
Только на Гродненщине электричество пропало в более чем 30 населенных пунктах.
В основном, пострадали Гродненский, Щучинский, Мостовский и Вороновский районы, рассказали в РУП «Гродноэнерго».
Основой причиной отключения электричества специалисты называют обрывы проводов из-за падения деревьев.
«Оранжевый и красный уровни, объявленные метеорологами, прогнозирует шквалистый ветер с порывами до 27 м/с», – объяснили в «Гродноэнерго».
Сейчас бригады работают над восстановлением функций линий 10 кВ.
Энергетики напомнили, что к оборванным проводам ЛЭП нельзя приближаться ближе 8 м. А о таких случаях нужно сообщать диспетчерам по номерам 115 или 144.
В Гродно обрушились деревья
Фото последствий непогоды на протяжении нескольких часов публикует NewGrodno.
Судя по сообщения, пострадали улицы Лиможа, Гремко, Пушкина Новая Гожа, Кабяка, Терешкова (здесь деревья упали на ЛЭП) и парк Жилибера.
Как отмечает местное СМИ, сегодня на улицу лучше не выходить – очень сильный ветер, который может унести худеньких девушек и парней.
Поваленные же деревья распиливают и увозят коммунальные службы, на местах, где затронуты ЛЭП, работает МЧС.
Специалисты напоминают: в сильный ветер лучше не парковать авто в местах, что находятся рядом с деревьями.