Умер бывший премьер Эстонии Сийм Каллас 2 22.08.2026, 15:47

3,662

Сийм Каллас

Фото: ERR

Он также является отцом главы евродипломатии Каи Каллас.

На 78-м году жизни скончался отец главы евродипломатии Каи Каллас, бывший премьер-министр Эстонии Сийм Каллас. Об этом его дочь сообщила в Instagram.

«С прискорбием вынуждена сообщить, что мой дорогой отец Сийм Каллас скончался сегодня вечером», — написала Каллас.

Сийм Каллас родился 2 октября 1948 года в Таллине. В 1972 году окончил Тартуский университет по специальности «финансы и кредит», там же учился в аспирантуре с 1973 по 1975 год, защитил кандидатскую диссертацию. В 1969–1972 годах проходил срочную службу в войсках связи.

С 1989 по 1991 год Каллас был народным депутатом Верховного Совета СССР. В 1991–1995 годах возглавлял Банк Эстонии. В 1994 году Каллас основал Партию реформ. По итогам выборов 1995-го партия вошла в правящую коалицию, а Каллас получил пост министра иностранных дел (1995–1996).

В 1999 году он возглавил эстонский Минфин. После отставки Марта Лаара в 2002 году Каллас стал премьер-министром Эстонии, однако покинул этот пост на следующий год.

В 2004-м Европарламент назначил Калласа комиссаром по администрированию, аудиту и борьбе с мошенничеством. В 2010-м он перешел на должность комиссара ЕС по транспорту. С 2004 по 2014 год был вице-президентом Еврокомиссии, в 2019–2024 годах — депутатом эстонского парламента.

Помимо дочери Кайи у Калласа остался сын Юло.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com