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Белорусский врач рассказала, как определить, что овощи и фрукты обрабатывали препаратами

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  • 22.08.2026, 16:04
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Белорусский врач рассказала, как определить, что овощи и фрукты обрабатывали препаратами

Овощи и фрукты обрабатывают дифенилом или воском для долгого хранения.

Белорусский врач Снежана Кавриго рассказала БелТА, как определить, что овощи и фрукты обрабатывали препаратами.

Специалист объяснила: если яблоко или груша на ощупь скользкие, жирные или липкие – их обработали дифенилом или воском для долгого хранения. Кроме того, внутри спелого арбуза или дыни должны быть темные семена, а вот белые при огромном размере плода указывают на нитратные стимуляторы роста.

Еще следует запомнить, что толстые белые или желтые прожилки в томатах на срезе часто говорят об избытке азотных удобрений. Врач обращает внимание, что после покупки овощей и фруктов, их надо тщательно промыть под проточной теплой водой в течение 30-60 секунд, потирая руками или чистой щеткой.

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