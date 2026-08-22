Белорусский врач рассказала, как определить, что овощи и фрукты обрабатывали препаратами

Белорусский врач рассказала, как определить, что овощи и фрукты обрабатывали препаратами4
- 22.08.2026, 16:04
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Овощи и фрукты обрабатывают дифенилом или воском для долгого хранения.
Белорусский врач Снежана Кавриго рассказала БелТА, как определить, что овощи и фрукты обрабатывали препаратами.
Специалист объяснила: если яблоко или груша на ощупь скользкие, жирные или липкие – их обработали дифенилом или воском для долгого хранения. Кроме того, внутри спелого арбуза или дыни должны быть темные семена, а вот белые при огромном размере плода указывают на нитратные стимуляторы роста.
Еще следует запомнить, что толстые белые или желтые прожилки в томатах на срезе часто говорят об избытке азотных удобрений. Врач обращает внимание, что после покупки овощей и фруктов, их надо тщательно промыть под проточной теплой водой в течение 30-60 секунд, потирая руками или чистой щеткой.