закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джонсон раскрыл, как Британия могла спасти США от «ловушки» в Иране

4
  • 22.08.2026, 16:26
  • 3,982
Джонсон раскрыл, как Британия могла спасти США от «ловушки» в Иране
Борис Джонсон

Британская разведка могла бы предупредить США об опасности блокады Ормузского пролива.

Британская разведка могла бы предупредить США о рисках конфликта с Ираном и опасности блокады Ормузского пролива и тем самым спасти Вашингтон от «очевидной ловушки». Об этом заявил британский экс-премьер Борис Джонсон на форуме мировых лидеров, передает The Economic Times.

«Но почему наши спецслужбы не докладывали правительству, что США вот-вот попадут в ужасную ловушку? Думаю, Великобритания могла бы сыграть более сильную роль в попытке остановить эту ошибку», — сказал он.

По мнению экс-премьера, Лондону следовало заранее добиться от Вашингтона ясности о целях конфликта и планах на случай блокады Ормузского пролива: «Какова цель этой войны? Что вы собираетесь делать, если они закроют Ормузский пролив?»

Бывший премьер также раскритиковал идею смены власти в Иране военным путем. По его мнению, не допустить получения Тегераном ядерного оружия и сдержать поддержку боевых группировок — правильные цели, однако рассчитывать, что авиаудары приведут к падению иранского правительства, было «совершенно безумно». «Перемены должны прийти из самого Ирана», — подчеркнул он.

Джонсон призвал США, Великобританию и Индию координировать действия для выхода из кризиса, снижения цен на нефть и восстановления судоходства, а также высказался за создание логистической альтернативы Ормузскому проливу. При этом он охарактеризовал президента США Дональда Трампа как человека, который «действительно любит советоваться» с друзьями, и выразил сожаление, что Британия не использовала это в полной мере.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук