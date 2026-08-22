Джонсон раскрыл, как Британия могла спасти США от «ловушки» в Иране 4 22.08.2026, 16:26

3,982

Борис Джонсон

Британская разведка могла бы предупредить США об опасности блокады Ормузского пролива.

Британская разведка могла бы предупредить США о рисках конфликта с Ираном и опасности блокады Ормузского пролива и тем самым спасти Вашингтон от «очевидной ловушки». Об этом заявил британский экс-премьер Борис Джонсон на форуме мировых лидеров, передает The Economic Times.

«Но почему наши спецслужбы не докладывали правительству, что США вот-вот попадут в ужасную ловушку? Думаю, Великобритания могла бы сыграть более сильную роль в попытке остановить эту ошибку», — сказал он.

По мнению экс-премьера, Лондону следовало заранее добиться от Вашингтона ясности о целях конфликта и планах на случай блокады Ормузского пролива: «Какова цель этой войны? Что вы собираетесь делать, если они закроют Ормузский пролив?»

Бывший премьер также раскритиковал идею смены власти в Иране военным путем. По его мнению, не допустить получения Тегераном ядерного оружия и сдержать поддержку боевых группировок — правильные цели, однако рассчитывать, что авиаудары приведут к падению иранского правительства, было «совершенно безумно». «Перемены должны прийти из самого Ирана», — подчеркнул он.

Джонсон призвал США, Великобританию и Индию координировать действия для выхода из кризиса, снижения цен на нефть и восстановления судоходства, а также высказался за создание логистической альтернативы Ормузскому проливу. При этом он охарактеризовал президента США Дональда Трампа как человека, который «действительно любит советоваться» с друзьями, и выразил сожаление, что Британия не использовала это в полной мере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com