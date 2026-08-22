Возле посольства Италии в Минске выстроилась огромная очередь

Возле посольства Италии в Минске выстроилась огромная очередь3
- 22.08.2026, 17:00
- 10,182
Фотофакт.
Вечером 21 августа перед итальянским посольством на улице Раковской собралась внушительная очередь. На первый взгляд могло показаться, что консульская служба вновь изменила порядок записи на шенгенские визы и люди пришли именно за этим. Однако причина оказалась куда более приятной: дипмиссия организовала бесплатный праздник с угощением — пиццей и мороженым.
Мероприятие получило название «Летний вечер в Посольском дворике». Анонс появился в соцсетях посольства накануне, в четверг, и уже тогда пользователи предполагали, что желающих попасть туда будет много — предположение полностью подтвердилось.
Как следует из постов очевидцев, которым удалось пройти во двор на Раковской, повод для встречи был не только праздничным: событие приурочили к завершению каденции посла Италии Томмазо Пьетро Маркеджани, руководившего дипмиссией с 2023 года.