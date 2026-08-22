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Возле посольства Италии в Минске выстроилась огромная очередь

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  • 22.08.2026, 17:00
  • 10,182
Возле посольства Италии в Минске выстроилась огромная очередь

Фотофакт.

Вечером 21 августа перед итальянским посольством на улице Раковской собралась внушительная очередь. На первый взгляд могло показаться, что консульская служба вновь изменила порядок записи на шенгенские визы и люди пришли именно за этим. Однако причина оказалась куда более приятной: дипмиссия организовала бесплатный праздник с угощением — пиццей и мороженым.

Мероприятие получило название «Летний вечер в Посольском дворике». Анонс появился в соцсетях посольства накануне, в четверг, и уже тогда пользователи предполагали, что желающих попасть туда будет много — предположение полностью подтвердилось.

Как следует из постов очевидцев, которым удалось пройти во двор на Раковской, повод для встречи был не только праздничным: событие приурочили к завершению каденции посла Италии Томмазо Пьетро Маркеджани, руководившего дипмиссией с 2023 года.

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