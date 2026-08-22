ВСУ «выключили» свет в Крыму

ВСУ «выключили» свет в Крыму2
- 22.08.2026, 13:56
- 7,122
Атака дронов привела к блэкауту на полуострове.
В ночь на субботу, 22 августа, на территории временно оккупированного Крыма произошли масштабные перебои с электроснабжением. По данным местных властей, причиной стало повреждение электросетей после атаки беспилотников, сообщает «Диалог».
О взрывах и работе мобильных огневых групп ночью сообщали жители Феодосии, Севастополя и Евпатории. В Феодосии, по предварительной информации, мог быть повреждён объект на горе Паша-Тепе.
В Евпатории беспилотник, предположительно направлявшийся в сторону электроподстанции «Мойнаки», был сбит российской ПВО. Обломки упали на девятиэтажный дом на улице Интернациональной, после чего начался пожар.
Подстанция «Мойнаки» является одним из ключевых объектов энергоснабжения курортной части Евпатории. В Севастополе также сообщалось о работе мобильных огневых групп.
На фоне перебоев с электроснабжением в отдельных районах Крыма действуют ограничения подачи электроэнергии. Ранее в регионе уже происходили масштабные отключения, затрагивавшие, в частности, Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосию и Ялту.