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О «цугцванге» Путина

  • Виктор Ягун
  • 22.08.2026, 11:04
  • 4,544
О «цугцванге» Путина
Виктор Ягун

Пространство для безболезненных решений Кремля действительно сужается.

В западной аналитике всё чаще звучит тезис о «цугцванге Путина»: почти каждое последующее решение Кремля ухудшает положение России. После анализа ситуации по состоянию на 19 августа эта оценка имеет под собой основания. Но важно не превращать желаемое в действительное.

Россия не стоит на пороге автоматического краха. У неё по-прежнему есть значительные военные, финансовые и людские ресурсы. Проблема для Кремля в другом: цена продолжения войны постоянно растёт.

За январь-июль дефицит федерального бюджета РФ достиг около 6,5 трлн рублей, или 2,8% ВВП, что примерно в 1,7 раза превышает показатель, заложенный на весь год. Официальный прогноз роста экономики на 2026 год снижен до 0,4%. Ключевая ставка Центробанка РФ составляет 14%, прогноз инфляции – 6–7%. Военная экономика уже не обеспечивает прежних темпов роста, но продолжает поглощать всё больше ресурсов.

Второй фактор – украинские удары по российскому тылу. То, что раньше выглядело как отдельные атаки на НПЗ, постепенно приобретает системный эффект. Дефицит бензина распространился на значительную часть регионов РФ, а 19 августа ограничения на продажу топлива вновь ввели даже в Москве. Кремль уже запрещал экспорт топлива, смягчал отдельные требования к его качеству и начал привлекать импорт бензина. Для одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира это весьма показательный симптом.

Оккупированный Крым также всё больше превращается из пропагандистского «трофея» в военно-логистический пассив. Там зафиксированы серьёзные перебои с электроэнергией и топливом, ограничения в работе транспорта и сервисов. В Массандре людям даже раздавали горячую еду из-за невозможности готовить дома вследствие отсутствия электроэнергии. В то же время сообщения о якобы «массовом бегстве населения с севера Крыма» достаточным количеством независимых источников не подтверждены.

На фронте ситуация также не укладывается в простые пропагандистские формулы. Россия продолжает наступательные действия, особенно в Донецкой области, и остаётся чрезвычайно опасным противником. Однако общие темпы её продвижения в 2026 году заметно замедлились, а оперативного прорыва не произошло. Одновременно Украина провела ряд успешных контрмер на юго-восточном направлении.

Не стоит манипулировать и данными о российских потерях. Цифра «500 тысяч убитых» не является установленным фактом. BBC Russian и Mediazona по состоянию на 14 августа поимённо подтвердили 239 350 погибших российских военных. Реальное количество, очевидно, выше, однако точное число остаётся предметом оценок.

Также нет подтверждения, что сразу после выборов в Госдуму Путин обязательно объявит новую мобилизацию. Это возможный сценарий, но пока не факт.

Поэтому главный вывод несколько иной.

У Путина ещё есть ходы. Он может увеличивать военные расходы, повышать налоги, наращивать внутренние заимствования, урезать гражданские программы, усиливать мобилизационные меры и репрессии.

Но почти каждый такой шаг, решая одну проблему, создаёт другую.

Больше денег на войну – больший бюджетный дефицит и инфляционное давление. Больше мобилизации – более высокие социальные риски. Больше налогов – слабее гражданская экономика. Продолжение наступления – всё более высокая цена за всё более скромный территориальный результат.

Это ещё не крах России и не классический шахматный цугцванг.

Но пространство для безболезненных решений Кремля действительно сужается.

Именно поэтому стратегия Украины должна заключаться не в ожидании, когда Россия «сама развалится», а в системном повышении цены войны для агрессора: ударах по военной логистике и нефтепереработке, усилении санкционного давления, перекрытии каналов импорта технологий и наращивании собственного оборонного производства.

Задача – сделать так, чтобы каждый следующий ход Путина обходился ему дороже, чем предыдущий.

Виктор Ягун, «Фейсбук»

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