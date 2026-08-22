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Украина ударила по РФ рекордным числом дронов и ракет «Фламинго»

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  • 22.08.2026, 10:14
  • 17,614
Украина ударила по РФ рекордным числом дронов и ракет «Фламинго»

Киев нарастил интенсивность дальних ударов.

Вооруженные силы Украины за последнюю неделю использовали для ударов по территории России 26 дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» и 8477 беспилотников. Об этом заявило Министерство обороны РФ, назвав такое количество средств воздушного нападения рекордным за все время войны.

По утверждению российского ведомства, украинские военные также применили 70 управляемых авиабомб и 17 реактивных снарядов HIMARS и Vampire. В Минобороны РФ заявили, что все перечисленные средства поражения были якобы перехвачены российской системой ПВО.

Украина в последние месяцы заметно нарастила интенсивность дальних ударов по российским объектам. В середине августа, согласно сообщениям СМИ, ракеты «Фламинго» поразили космический центр в Самаре, где производятся ракеты для российского аналога Starlink. В конце июля сообщалось об ударе по заводу зенитных ракет в Кирове, а в июне — по предприятию в Волгограде, выпускающему установки для комплексов «Искандер» и «Тополь».

Украинские беспилотники также регулярно атакуют объекты нефтегазовой инфраструктуры и логистические центры Wildberries в различных регионах России.

Усиление дальних атак, в свою очередь, привело к росту спроса на средства защиты от беспилотников со стороны российского бизнеса. По данным системы «Тендерплан», в первом полугодии 2026 года российские компании потратили на антидроновое оборудование 441,3 млн рублей — в 6,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

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