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Белорусов предупредили о сильном ветре

  • 22.08.2026, 10:26
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Белорусов предупредили о сильном ветре

До 25-27 м/с.

МЧС Беларуси предупредил о неблагоприятной и даже опасной погоде в субботу 22 августа.

Днем по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +36 градусов, а местами ожидается от +30 до +34.

«На большей части территории страны ожидаются грозы. В дневные часы во многих районах республики усиление западного ветра порывами 15-20 м/с, по северо-западу 21-24 м/с, в отдельных районах 25-27 м/с», - сообщили спасатели.

Заметим, что если в южной части Беларуси будет очень жарко, то в северной - прохладно. Температура воздуха по северо-западу ожидается около +19.

МЧС предупреждает о факторах опасности. В частности, в такую погоду может быть отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования. Возможно увеличение количества ДТП и аварии на железнодорожном транспорте. Высокая температура воздуха грозит пожарами. В такие дни надо с особым вниманием относится к здоровью. При сильном ветре возможно повреждение зданий и падение деревьев.

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