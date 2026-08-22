Белорусов предупредили о сильном ветре
- 22.08.2026, 10:26
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До 25-27 м/с.
МЧС Беларуси предупредил о неблагоприятной и даже опасной погоде в субботу 22 августа.
Днем по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +36 градусов, а местами ожидается от +30 до +34.
«На большей части территории страны ожидаются грозы. В дневные часы во многих районах республики усиление западного ветра порывами 15-20 м/с, по северо-западу 21-24 м/с, в отдельных районах 25-27 м/с», - сообщили спасатели.
Заметим, что если в южной части Беларуси будет очень жарко, то в северной - прохладно. Температура воздуха по северо-западу ожидается около +19.
МЧС предупреждает о факторах опасности. В частности, в такую погоду может быть отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования. Возможно увеличение количества ДТП и аварии на железнодорожном транспорте. Высокая температура воздуха грозит пожарами. В такие дни надо с особым вниманием относится к здоровью. При сильном ветре возможно повреждение зданий и падение деревьев.