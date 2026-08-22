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Под Краснодаром горит ключевой порт оккупантов в Ейске

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  • 22.08.2026, 10:07
  • 4,110
Под Краснодаром горит ключевой порт оккупантов в Ейске

Сообщается об атаке дронов ВСУ.

Утром 22 августа в российском Ейске Краснодарского края появилось сильное задымление в районе морского порта. В социальных сетях распространяются кадры с густым дымом над территорией объекта, сообщает «Диалог».

О произошедшем пока известно немного. Российские власти не сообщали о причинах задымления, возможном пожаре или ущербе. Некоторые Telegram-каналы предположили, что порт мог подвергнуться атаке украинских беспилотников, однако подтверждений этой версии на данный момент нет.

Ейский морской порт является одним из важных логистических объектов на Азовском море. Ранее он уже попадал в сообщения об атаках беспилотников.

В апреле российские власти заявляли о падении обломков беспилотника в районе порта, при этом утверждалось, что возгорания на территории объекта не произошло.

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