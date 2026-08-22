Николай Статкевич: Украина воюет и за независимость Беларуси

Николай Статкевич: Украина воюет и за независимость Беларуси2
- 22.08.2026, 9:56
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Киев «отменяет» империю.
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич в своем Telegram о важности политического прогноза. Однако приводит примеры, когда страны вырываются из геополитической ловушки, несмотря на всю сложность ситуации:
— На одной из научных конференций в конце 1980‑х я познакомился с ученым из Москвы, который принадлежал к очень старой образованной семье, веками жившей в разных исламских странах, и который хорошо знал южные советские регионы. Мы разговаривали о будущем этих регионов после распада советской империи.
По его мнению, среднеазиатским советским республикам суждены «либо хан, либо законы шариата». Теперь мы видим, что там, после войны с исламистами в Таджикистане и подавления их выступлений в Узбекистане, пока остановились на вариантах «ханского» правления.
Мой собеседник считал, что у Азербайджана есть перспективы для существования своего государства, благодаря нефтяным доходам, прогнозировал проблемы для Грузии, которой, по его словам, было трудно предложить что-то ликвидное для международных рынков. Еще он очень скептически оценивал перспективы самостоятельного существования Армении, которая тогда уже вела вооруженный конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха и находилась в холодном конфликте с союзником Азербайджана Турцией. Зажатой между врагами Армении, по его мнению, не будет другого выхода, как «вернуться» к России.
Но прогноз — не приговор. И сейчас мы видим, как Армения вырывается из геополитической ловушки, хотя и вынужденно пожертвовав Нагорным Карабахом. Мне это почему-то напоминает когда-то услышанную историю, как волк, чтобы вырваться из ловушки, отгрызает себе лапу, которая попала в нее.
Николай Статкевич рассказал об еще одном прогнозе, который выглядел как угроза для Беларуси:
— Один курсант Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища, у которого я был руководителем дипломной работы, после каникул, проведенных в Москве, рассказал мне о разговоре на вечеринке с представителем некой российской шовинистической организации. Тот, по словам моего дипломника, кратко сформулировал свое видение будущего империи. Звучало оно так:
«Прибалтика уйдет. Они там чужие для нас, своими никогда не будут. Поэтому пусть уходят. Азиатские республики пусть тоже уходят — сколько уже можно сидеть на нашей шее. За Украину мы будем воевать. Но она слишком большая, не знаю, сумеем ли ее одолеть. А вы, белорусы, сидите и даже не рыпайтесь».
Не знаю, адресовалось ли это предупреждение лично мне, так как в училище уже ходили слухи о моих «националистических» взглядах, или это была угроза всем белорусам. Но принял я ее серьезно, так как взгляды того «прогнозиста» были, как я много раз убеждался, доминирующими среди российского общества. Но на тот момент эта угроза даже в чем-то успокоила меня, так как если они сами не уверены, «одолеют» ли Украину, то их поражение там даст шансы на независимость и нам.
Поэтому нужно было «рыпаться»: создавать свою армию, вести историко-патриотическое воспитание общества. Но, зная настроения в России, все время ждать, когда Москва начнет свой реванш.
Честно говоря, в декабре 2021 года, спустя 30 лет после Беловежских соглашений, которые «отменили» СССР, я уже начал надеяться, что все закончится Крымом и Донбассом, пока не появился невыполнимый Ультиматум Москвы НАТО — классический casus belli (поводом для войны), и пока в районе Мозыря не разместились российские войска, якобы для учений.
А сейчас Украина воюет не только за свою независимость. Она еще воюет и за независимость Беларуси и стран Балтии, как минимум.
Думаю, что белорусы, которые поехали в Украину после российского вторжения туда, отлично это понимают. Очередной парадокс истории — некогда Украина, благодаря Богдану Хмельницкому, сделала Московию империей путем своего присоединения к ней, что, после долгого и кровавого сопротивления и самых больших в нашей истории человеческих потерь, «замотало» в эту империю и Беларусь. А теперь Украина ведет войну, чтобы отстоять свою независимость и тем самым «отменить» империю.
Напоминает исправление исторических ошибок.