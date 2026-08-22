В Беларусь залетели 12 российских дронов-ракет «Бандероль» 11 22.08.2026, 10:14

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В небо поднимали авиацию.

Сразу несколько украинских мониторинговых каналов сообщили, что утром 22 августа на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 12 российских дронов-ракет «Бандероль», заметила «Свабода». Согласно информации украинских каналов, с аэродрома Барановичей поднимали военный самолёт. В то же время нет сведений о том, как российские гибридные беспилотники обезвредили — сбили или воздействовали средствами радиоэлектронной борьбы.

В каких направлениях двигались российские дроны

Аскепкі расейскага дрону, знойдзеныя ў Малдове, 17 жніўня 2026 году

По информации Telegram-канала «Ринда моніторить», «Бандероли» начали двигаться в сторону Беларуси с 4 утра. Информация о первом дроне, летевшем в направлении ликвидированной после чернобыльской катастрофы деревни Чикаловичи Брагинского района Гомельской области, появилась в 04:01.

В 04:04 — на деревню Уласы Барановичского района Брестской области.

В 04:06 и 04:15 — две «Бандероли» — на Наровлю (Гомельская область). Одна из них сразу взяла курс на Мозырь.

Информация о дроне на Петриков (Гомельская область) появилась в 04:24.

Дрон в направлении агрогородка Скрыгалов (Брагинский район, Гомельская область) «Бандероль» зафиксировали в 04:28.

В 04:28 — ещё один дрон на Петриков, в 04:36 — на Радков Петриковского района Гомельской области, а в 04:41 — на Копаткевичи Петриковского района.

В 04:45 появилась информация о «Бандероли», которая двигалась в сторону городка Озаричи Калинковичского района Гомельской области. По данным украинского мониторинга, именно там в воздух был поднят истребитель Су-30.

Через два часа после этого — в 06:22 появилась информация о российском дроне в районе Ельска (Гомельская область), а в 06:30 — на Мозырь.

Ещё один украинский мониторинговый канал в 04:33 сообщил о дроне в районе реки Птичь и в 04:40 — в Копаткевичах (вероятно, это тот же дрон, о котором в 04:41 сообщал первый канал).

По информации канала «ЄРадар», в 04:42 с аэродрома в Барановичах в воздух поднялся ещё один военный самолёт.

Что известно о российских дронах «Бандероль»

Дроны «Бандероль» — гибрид малогабаритной крылатой ракеты и реактивного ударного дрона. Он имеет скорость до 650 километров в час и способность перегружать противовоздушную оборону.

Дальность полёта этого дрона составляет 500 километров, он может нести до 50 килограммов взрывчатки.

В силах противовоздушной обороны Украины неоднократно заявляли, что главная опасность «Бандеролей» в том, что их из-за реактивного двигателя и высокой скорости сложно перехватить мобильными группами.

Для сбития этого вида беспилотников необходимы более сложные зенитные комплексы.

Кроме того, эти ракеты-дроны имеют большую площадь осколочного поражения целей.

Известно как минимум два случая, когда «Бандероли» залетали на территорию Молдовы. В одном случае он попал в дерево, но от взрывной волны тогда сильно пострадали частные постройки одного из населённых пунктов. После этого случая Кишинёв отозвал своего посла из России.

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