Мелони резко высказалась о Трампе

Мелони резко высказалась о Трампе9
- 22.08.2026, 9:46
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Между премьером Италии и президентом США накопилось напряжение.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в редком развёрнутом интервью The New York Times затронула тему своих отношений с президентом США Дональдом Трампом, признав, что реальность оказалась куда сложнее ожиданий.
По её словам, идеологическая близость с Трампом по вопросам миграции и критики «культуры отмены» изначально давала основания рассчитывать на лёгкое взаимопонимание, однако на практике всё сложилось иначе — со временем между её правительством и администрацией в Вашингтоне накопилось заметное напряжение.
Пика эта напряжённость достигла в июле, когда Трамп заявил, что итальянский премьер якобы «умоляла» сделать с ней совместное фото на июньском саммите G7 во Франции — что вызвало публичный скандал между лидерами. Ещё раньше, в июне, Трамп резко раскритиковал Италию за отказ предоставить американским войскам доступ к своим базам для операций против Ирана, назвав поведение Рима неприемлемым и выделив Мелони среди наиболее раскритикованных союзников.
В интервью Мелони призналась, что уже несколько недель не выходила на связь с Трампом напрямую. На вопрос, планируется ли разговор после летней паузы, она ответила уклончиво — просто «посмотрим». При этом премьер подчеркнула, что по-прежнему считает единство Запада фундаментально важным.
Одновременно Мелони дала понять, что не выстраивает внешнеполитическую стратегию Италии, опираясь на личные симпатии между лидерами, — стратегические решения, по её словам, диктуются интересами страны, а не отношениями конкретных политиков.
Говоря шире о внешнеполитическом курсе, Мелони повторила тезис, который озвучивала и раньше: ей неприемлема идея подчинённой Италии, воспринимающей себя как страну второго сорта. По её словам, её цель — совершить максимально масштабную «революцию гордости» для итальянского общества.
Отметим, ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони возмутилась заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла главу Белого дома о совместном фото на саммите «Группы семи».