Сумерки для Путина 2 Дайан Фрэнсис

22.08.2026, 9:28

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Когда закончится его отвратительная война.

1 августа около 20:00 в дорогом итальянском ресторане в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди. Целью был командующий Военно-воздушными силами России генерал-полковник Александр Чайко; он выжил, но несколько его коллег и родственников — нет. Взрыв потряс всю страну, усилив тревогу, поскольку война стремительно распространяется на территорию России.

Дерзкую операцию обсуждали в социальных сетях даже влиятельные российские провоенные военные обозреватели. Они задавались вопросом, почему высокопоставленный генерал устраивает пышное празднование дня рождения с супами по 6000 рублей (75 долларов), в то время как рядовые солдаты гниют в окопах и массово гибнут на передовой.

Это был лишь последний эпизод в непрерывном потоке громких взрывов и тревожных новостей из России, подогревающих страх в обществе: от видео уничтожения Украиной объектов интернет-гиганта Wildberries до ордера на арест в России технологического миллиардера Павла Дурова, обвиняемого в помощи Украине, — к слову, он опубликовал в сети свой дерзкий и нецензурный ответ.

Зомбированные и запуганные россияне всё же ещё не совсем потеряли рассудок.

На этой неделе крупный фестиваль военной музыки на Красной площади отменили из-за страха перед украинскими дронами.

Массовые собрания ограничили из-за опасений протестов. Поэтому неудивительно, что последние опросы свидетельствуют: россияне устали от войны и обеспокоены.

Опросы показывают даже убедительную поддержку прекращения огня или мирного соглашения, достигнутого путем переговоров.

Путин понимает этот сдвиг — именно поэтому он только что закрыл единственную в стране антивоенную политическую партию перед осенними выборами и усилил бомбардировки гражданского населения Украины, чтобы принудить её к капитуляции.

Но это не работает, и ответом Украины стало усиление атак, направленных на уничтожение инфраструктуры и энергетических объектов внутри России.

Мои источники сообщают о рекордном снятии наличных с российских банковских счетов на фоне опасений, что правительству придется изъять сбережения для финансирования войны в Украине.

Затем, 15 августа, украинцы нанесли удар в самое сердце российской «психики», разбомбив ракетно-космический центр Прогресс в Самаре — сакральный символ российских технологий, где ученые (многие из которых были украинцами) и ракета отправили Юрия Гагарина, первого человека, в космос в 1961 году. Объект стал мишенью, поскольку там производятся ракеты, а также базируется российская версия Starlink.

Это был стратегически точный удар — и еще один сокрушительный удар по имиджу Москвы как технологической и военной сверхдержавы.

Решение Украины перенести войну на территорию самой России было вдохновенным, и день за днем безопасность, могущество и статус России публично рушатся.

К унижению добавляется и то, что известные жертвы публично выступают с критикой режима или описывают ужасные последствия войны.

Например, Павлом Дуровым многие восхищаются — как единственным в России технологическим миллиардером, который всего добился сам. Ведь он — в отличие от большинства богатых россиян, сколотивших состояние на нечестных сделках по приватизации государственных активов, — основал российский Facebook (ВКонтакте) и свой Twitter (Telegram).

Сейчас Дуров благополучно живет в Дубае. После того как Кремль обвинил его в пособничестве терроризму и помощи Украине, он обнародовал заявление, в котором отметил, что ордер на арест был безосновательным и выдан Москвой лишь потому, что она стремится усилить цензуру в отношении российского народа, взяв под контроль его социальные сети.

Еще одна молодая российская миллиардерша, Татьяна Ким (урожденная Бакальчук), создала онлайн-площадку Wildberries и является самой богатой женщиной России. Она назвала бомбардировки ее складов со стороны Украины «террористическими актами», но посетовала на отсутствие защиты и на ущерб, который эти военные атаки наносят стране.

Она опровергла утверждения о том, что на складах ее компании находились оружие и боеприпасы, а затем публично перечислила понесенный ущерб: пострадали сотни миллионов клиентов в десяти странах, финансовые потери исчисляются миллиардами, четыре миллиона российских малых предприятий — ее поставщиков — подали заявления о банкротстве, 40 000 сотрудников Wildberries были уволены, а потребители по всему бывшему Советскому Союзу лишены возможности купить туалетную бумагу, стиральный порошок, зубную пасту, корм для животных, лекарства, школьные принадлежности или недорогую одежду.

Татьяна Ким также заявила, что не уверена, сможет ли ее компания выжить, и призналась, что впервые в жизни обратилась за помощью к психотерапевту.

«Если живешь в стране, где идет война, было бы странно ожидать, что это в какой-то момент тебя не коснется», — сказала она. И добавила, что старается воспринимать это как урок — «научиться справляться с ситуациями, когда от тебя ничего не зависит, когда ты ничего не можешь сделать и просто зависаешь в этой неопределенности».

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, портам и трубопроводам вызвали хаос в промышленности, привели к закрытию предприятий и увольнениям, сократили экспортные доходы и создали значительный дефицит топлива как для автомобилистов, так и для военных. Опасения по поводу возможных социальных волнений, вызванных нехваткой горючего, как сообщается, привели к развертыванию военизированных формирований в некоторых регионах страны.

К этому добавляются проблемы, вызванные отключениями и контролем мобильного интернета со стороны Кремля — мерами, которые теперь затрагивают Москву и Санкт-Петербург, где проживает политическая элита страны. Кремль утверждает, что это необходимо для блокирования навигации украинских беспилотников, однако ограничения серьезно сказываются на повседневной жизни граждан, малом бизнесе, цифровых платежах и банковской сфере.

Ситуация настолько плачевна, что Андрей Клепач, главный экономист одного из ключевых государственных банков России, публично заявил в своем выступлении на конференции, что Россия не может выиграть «войну на истощение» против Украины, пользующейся огромной поддержкой Запада.

«Мы проигрываем как технологическую, так и экономическую конкуренцию в глобальном масштабе. И, как я уже говорил, мы проигрываем не только Китаю и США, но в чем-то уступаем и Украине. Экономика Украины, конечно, частично разрушена; это демографическая катастрофа. Но, опять же, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Разумеется, там есть огромная финансовая помощь… С учетом этой помощи на военные расходы и собственные нужды это примерно [эквивалентно] 50% нашего бюджета, — сказал Клепач. — Я верю, что Россия не развалится, но почти уверен, что мы придем к социальному кризису».

Как только речь широко разошлась по интернету, его уволили.

Затем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сбросил новую «бомбу», сообщив, что с января 2026 года Россия продала 44 миллиона метрических тонн золота на сумму 6,2 миллиарда долларов, что эквивалентно половине ее общих золотых резервов.

Эта продажа — первая за 25 лет — была необходима для покрытия долгов Москвы и военных расходов, и Сикорский подытожил: «Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину. И в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и выиграла эту войну».

Самым показательным «опросом», свидетельствующим против войны Путина, является то, что военный призыв становится невозможным. И это неудивительно, учитывая чудовищные потери.

По состоянию на середину августа 2026 года примерно 1,47 миллиона россиян были убиты, ранены или числятся пропавшими без вести с момента вторжения в 2022 году. При этом уровень уничтожения врага Украиной на фронте кардинально вырос, нивелировав преимущество России в живой силе и превысив темпы призыва.

Ежедневно от 1000 до 1200 российских солдат погибают или получают ранения — 30 000 в месяц. Россия не может восполнить эти потери, даже несмотря на то, что предлагает огромные бонусы за подписание контракта, выплаты в случае смерти, освобождение преступников из тюрем и применяет силовые методы в бедных регионах.

Российские мужчины бегут или скрываются, а бедные страны Африки и Центральной Азии теперь предостерегают свою молодежь от поступления на службу.

На данный момент война заморожена по линии фронта и сводится к обмену авиаударами. Вашингтон надеется, что обе стороны согласятся на прекращение огня в воздухе, однако в период с апреля по август 2026 года Россия, проводя кампанию ударов баллистическими ракетами по гражданскому населению Украины, нанесла больше разрушений и убила больше людей, чем когда-либо прежде. В ответ на это волна ударов Украины с применением дальнобойных средств поражения нанесла российской экономике беспрецедентный ущерб.

Это означает, что для выживания в ближайшие несколько месяцев Украина должна уничтожить российские пусковые установки и усилить собственную противовоздушную оборону. Затем, как мы надеемся, к концу года Украина получит баллистические ракеты и вернет контроль над Крымом.

Именно тогда для Путина наступят сумерки и солнце наконец зайдет над его отвратительной войной.

Дайан Фрэнсис, New Voice

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