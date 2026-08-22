Ученые рассказали о странном рационе людей, живших 15 тысяч лет назад 14 22.08.2026, 9:14

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Интересное открытие в Израиле.

Натуфийская археологическая культура процветала на территории Леванта — современных Израиля, Палестины, Ливана, Иордании и Сирии — в 12 500–9500 годах до нашей эры. Натуфийцы были охотниками и собирателями, а также, по версии отдельных учёных, могли культивировать дикие злаки, пишет «Нож».

Команда израильских учёных проводила раскопки на террасе Эль-Вад — одном из археологических памятников натуфийской культуры. Исследователи нашли в древних слоях кости тысяч змей и ящериц, затем подробно изучили эти находки.

По словам специалистов, многие рептилии были добычей местных хищников, но некоторые явно были съедены людьми. Они заметили, что на части костей были следы от кремнёвых ножей: вероятно, натуфийцы разделывали мясо этих животных.

«Наша гипотеза заключается в том, что натуфийцы предпочитали ловить относительно крупных, медлительных и неопасных рептилий», — пояснила Мааян Лев, соавтор исследования из Кильского университета (Германия).

По мнению учёных, натуфийцам вряд ли сильно нравился вкус мяса рептилий. Однако уже тогда люди умели выживать в пустыне, адаптируясь под крайне «неуютные» условия.

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