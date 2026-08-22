ISW рассказал о реальных целях Кремля 7 22.08.2026, 12:27

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Переговоры Путину не нужны.

Высокопоставленный чиновник страны-агрессора России подтвердил нежелание Кремля вести какие-либо конструктивные переговоры по прекращению войны против Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 21 августа.

Эксперты обратили внимание на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который указал, что Москва примет только такое мирное предложение, которое будет соответствовать военным целям российского диктатора Владимира Путина и отражать «реалии на местах».

Максималистские цели Путина подразумевают полную капитуляцию Украины, установление прокремлевского марионеточного правительства в Киеве, а также жесткие ограничения украинской армии и отказ от вступления в НАТО, напоминают аналитики.

В ISW также акцентировали, что частое упоминание российскими чиновниками «реалий на поле боя» не учитывает снижение темпов продвижения оккупационной армии. Вместо стратегических успехов РФ пытается заставить Украину уступить своим требованиям.

Слова Рябкова подтверждают приверженность Путина продолжению войны против Украины, вопреки растущему экономическому и военному напряжению внутри самой РФ, констатируют аналитики.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал свою приверженность мирным переговорам и готовность идти на существенные компромиссы для прекращения войны. Москва пытается ложно изобразить Украину как непримиримую сторону в мирном процессе, подчеркнули в ISW.

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