Лукашенко воюет со здравым смыслом 11 22.08.2026, 12:51

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Власти решили реанимировать отрасль, которую сами убивали.

Белорусские власти всегда отличались уникальными способностями к стратегическому планированию. В среду, 18 августа, был подписан указ о развитии агроэкотуризма.

О том, как Александр Лукашенко пытается сейчас реанимировать отрасль, которую он сам же убивал три года, - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Новое старое

Документ предусматривает продление сроков льготного кредитования, возможность владельцам уплачивать специальный сбор в 45 рублей вместо налога, расширение перечня услуг, которые могут оказывать агроусадьбы. В общем, хороший указ, надо брать.

Но есть нюанс. Этот указ вообще бы не понадобился, если бы в 2022 году тот же самый Лукашенко не подписал указ тоже о развитии агроэкотуризма. Точно такой же как сейчас, но другой.

Тогда власти ограничили количество услуг которые могут оказывать агроусадьбы, установили, что количество жилых комнат должно быть не больше десяти, ввели правило, по которому владельцы должны получать разрешение от райисполкомов. Обязательным требованием было ведение подсобного хозяйства. То есть комиссии проверяли, есть ли огород, теплицы, сад, домашние животные. А чтобы два раза не вставать, провели для агроусадеб полную перерегистрацию.

И все. Бизнес, который успешно развивался в течение многих лет, просто рухнул. Из трех тысяч действовавших агроусадеб перерегистрацию прошли только 1300. За прошедшие с тех пор годы их количество даже и близко не восстановилось. На начало 2026 года в стране было зарегистрировано 1441 агроусадьба. Количество туристов, которые воспользовалось их услугами, упало с 560 тысяч в 2022 году до 470 тысяч в 2025-м.

Причем все это делалось на фоне разговоров о том, что нам надо оживить белорусское село. Призывов привлекать в деревню инвестиции. Обещаний создать такие условия, чтобы сами люди хотели возвращаться.

Кому мешали агроусадьбы

При этом даже сами власти не могли толком объяснить, зачем они убивают этот работающий бизнес. Александр Лукашенко говорил, что в отрасли нужно навести порядок. Я думаю, что причиной, как всегда, были зависть и жадность.

«Платите налоги, как все гостиничные комплексы. Платите налоги, как весь ресторанный бизнес», - говорил Лукашенко вот тогда в 2022 году.

Правила ужесточили, но налогов от этого почему-то больше не стало. Потому что большинство агроусадеб просто закрылись. Причем это произошло, когда количество туристов в Беларуси росло по объективным причинам - из проблем с визами и пересечением границ. По сравнению с 2022 годом количество российских туристов увеличилось на миллион, количество белорусских – на семьсот тысяч человек.

То есть если бы не желание властей навести порядочек, как они себе это понимают, отрасль могла бы сейчас процветать. Люди бы зарабатывали, платили налоги, бизнес бы масштабировался. Но всего этого не случилось.

И вот сейчас власти пытаются реанимировать то, что они сами же убивали. Пытаются опять заставить поверить людей, которых уже обманули.

Наверняка желающие сыграть с государством в азартные игры найдутся. Вот только с момента появления в Беларуси первых агроусадеб до их недолгого расцвета прошло двадцать лет. Вряд ли сейчас дело пойдет намного быстрее. Тем более, что нет никаких гарантий, что через год или два жадность и зависть опять не возобладают над здравым смыслом.

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