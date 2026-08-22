Посольство Румынии снова выдает шенгенские визы для белорусов

Посольство Румынии снова выдает шенгенские визы для белорусов1
- 22.08.2026, 8:15
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Возобновлен прием документов.
Консульский отдел посольства Румынии в Минске с 20 августа возобновил прием документов на шенгенские визы. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.
Ранее гражданам Беларуси для подачи документов на румынскую шенгенскую визу приходилось обращаться в консульство в Москве.
Румыния вошла в Шенгенскую зону в марте 2024 года. Теперь подать документы на получение румынской шенгенской визы снова можно непосредственно в Минске.