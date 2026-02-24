Румыния приостановила выдачу виз белорусам

Румыния приостановила выдачу виз белорусам3
Румыния временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз — об этом говорится в сообщении на сайте посольства страны в Минске. С 1 февраля консульский отдел закрыт, когда его работа возобновится — пока неизвестно, пишет onliner.by.
Румыния вошла в Шенгенскую зону чуть менее двух лет назад, в марте 2024 года. С апреля того же года консульство начало принимать заявки на туристические визы. Новость об этом порадовала белорусов, однако довольно быстро выяснилось, что дипломатическая миссия не собиралась проявлять щедрость: места для записи появляются редко, требований много, сроки виз короткие, вероятность отказа очень высокая.
К 2026 году ситуация почти не изменилась. Экспертный канал «Визовый крот» в январе поставил румынское посольство на последнее место в рейтинге лояльности к желающим получить визу — вместе с болгарским.
Что Болгария делает в «шенгене», не понятно. Они придумывают свои правила, пугают туристов аннуляцией визы, прилагают максимум усилий, чтобы распугать остальных заявителей, особенно в несезон. С румынами ситуация примерно такая же, только к ним еще и не записаться.