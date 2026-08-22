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Румынский F-16 расстрелял российский дрон из пушек

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  • 22.08.2026, 12:02
  • 7,130
Румынский F-16 расстрелял российский дрон из пушек

Видеофакт.

20 августа в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 80 милях восточнее Констанцы, произошёл очередной инцидент с беспилотником вблизи стратегического газового месторождения Neptun Deep. Утром береговая охрана обнаружила морской дрон, начинённый взрывчаткой, в нескольких сотнях метров от площадки, где ведётся добыча газа. Для нейтрализации угрозы были подняты в воздух два истребителя F-16, и один из них с помощью бортовой пушки уничтожил аппарат.

Информацию подтвердил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, опубликовавший видео уничтожения дрона в соцсетях с подписью о том, что страна защищает свои интересы. На кадрах видно, как истребитель приближается к цели и открывает огонь, после чего дрон падает в воду.

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