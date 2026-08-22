Румынский F-16 расстрелял российский дрон из пушек 5 22.08.2026, 12:02

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Видеофакт.

20 августа в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 80 милях восточнее Констанцы, произошёл очередной инцидент с беспилотником вблизи стратегического газового месторождения Neptun Deep. Утром береговая охрана обнаружила морской дрон, начинённый взрывчаткой, в нескольких сотнях метров от площадки, где ведётся добыча газа. Для нейтрализации угрозы были подняты в воздух два истребителя F-16, и один из них с помощью бортовой пушки уничтожил аппарат.

Информацию подтвердил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, опубликовавший видео уничтожения дрона в соцсетях с подписью о том, что страна защищает свои интересы. На кадрах видно, как истребитель приближается к цели и открывает огонь, после чего дрон падает в воду.

Румунський F-16, за допомогою гармати M61 Vulcan, сьогодні знешкодив надводний дрон поблизу газовидобувної платформи Neptune Deep у Чорному морі. pic.twitter.com/e2nshddjYj — Vitaliy Trubnykov 🇺🇦 (@vokinburt_avia) August 20, 2026

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