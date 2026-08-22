Суд в США все-таки разрешил строить бальный зал в Белом доме 10 22.08.2026, 9:09

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Работы стартовали ещё в 2025 году.

Верховный суд США дал президенту Дональду Трампу зелёный свет на продолжение масштабной стройки на территории Белого дома — как минимум на время судебных разбирательств. Председатель суда Джон Робертс в пятницу, 21 августа, подписал временное распоряжение, приостанавливающее действие решений нижестоящих инстанций, которые требовали заморозить работы, сообщает «Немецкая волна».

Ранее Федеральный апелляционный суд округа Колумбия встал на сторону противников проекта, указав, что нынешняя администрация не располагает неограниченными полномочиями для того, чтобы перекраивать и перестраивать резиденцию по личному усмотрению главы государства. По данным СМИ, часть судейской коллегии охарактеризовала президента как «временного жильца», а не полноправного владельца исторического комплекса.

Команда Трампа оспорила это решение и обратилась с экстренной апелляцией в Верховный суд. Сам президент настаивает, что комплекс, включающий бальный зал и подземный военный бункер, станет крупнейшим сооружением подобного рода и имеет значение для национальной безопасности — по его словам, объект предполагает укреплённые стены, защиту от ракет и беспилотников, а также медицинские и специальные военные помещения.

Проект без одобрения Конгресса

Работы стартовали ещё в 2025 году: тогда по распоряжению Трампа было снесено историческое Восточное крыло Белого дома, чтобы освободить площадку под бальный зал и бункер — и всё это без санкции Конгресса, что и стало юридической основой для судебных исков. Первоначальная смета проекта в 200 млн долларов, по данным The Washington Post, с тех пор выросла втрое — примерно до 400 млн, причём около половины суммы, как утверждается, ляжет на плечи налогоплательщиков, несмотря на заявления Трампа о финансировании исключительно из частных источников.

По данным СМИ, среди жертвователей на проект — ряд технологических, оборонных, табачных и криптовалютных компаний.

Строительство бального зала — не единственная масштабная перестройка облика Вашингтона, которую Трамп рассчитывает завершить к концу второго президентского срока в январе 2029 года. Среди прочего он также намерен реконструировать Зеркальный пруд, чтобы возвести там 76-метровую триумфальную арку — почти втрое выше Бранденбургских ворот в Берлине.

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