«Бабульки скоро начнут драться» 17 22.08.2026, 9:31

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иллюстративное фото

Люди занимают очередь за продуктами у автолавки с шести утра.

В Узде каждый четверг возле автолавки Столбцовского мясоконсервного комбината собирается очередь. Некоторые покупатели занимают её ещё около 6 утра, хотя машина с продукцией приезжает только около 10.30. Причина такого ажиотажа проста: популярных продуктов хватает далеко не всем, пишет BGmedia.

Местная жительница сняла видео, где говорит, что такая ситуация продолжается уже около трёх лет. Покупатели знают друг друга и каждую неделю фактически соревнуются за возможность оказаться первыми.

«Бабульки скоро начнут драться, там все друг друга ненавидят, потому что первый забирает всё», — описывает происходящее белоруска. Она предложила комбинату либо привозить больше продукции, либо установить ограничение на количество товара в одни руки.

В комментариях женщина объяснила, что особенно быстро разбирают отдельные позиции, например, говяжьи щёки и рёбра. Первые покупатели могут набирать продукты не только себе, но и родственникам и знакомым, поэтому тем, кто оказался третьим или четвёртым в очереди, уже достаётся далеко не всё.

Автор рассказывает, что её родители тоже встают около пяти утра, чтобы успеть занять очередь. При этом ждать автолавку пенсионерам приходится несколько часов независимо от погоды.

По её словам, проблема ещё и в том, что нужной продукции в обычных магазинах Узды нет.

При этом к самому Столбцовскому комбинату у комментаторов претензий практически нет. Наоборот, его продукцию массово хвалят: «Очень качественная и вкусная», «Столбцовская продукция идёт на ура», «Стоит попробовать один раз — и всё, вы пропали».

Ситуацию прокомментировали и на самом мясокомбинате. Там объяснили, что речь идёт о продукции, которую физически невозможно производить в больших объёмах. Количество некоторых субпродуктов напрямую зависит от объёмов переработки скота: из одной туши можно получить только ограниченное количество тех же щёк или рёбер.

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