Трамп назвал Ормузский пролив территорией США 9 22.08.2026, 8:36

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Глава Белого дома заявил, что «регион находится под полным контролем Вашингтона».

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о статусе Ормузского пролива — одного из ключевых мировых транспортных коридоров для морских поставок нефти. По его словам, американская сторона сейчас воспринимает этот стратегический водный путь как часть территории США, добавив, что регион находится под полным контролем Вашингтона. Об этом он сказал на пресс-подходе перед журналистами сразу после прилёта, а позже повторил похожий тезис на предвыборном митинге, о чём сообщил телеканал Fox News.

При этом Трамп уточнил, что окончательное решение о необходимости какого-либо формального соглашения по проливу пока не принято.

Затрагивая тему переговоров с Ираном, американский лидер заявил, что Тегеран заинтересован в сделке с Вашингтоном, однако, по его оценке, иранская сторона до сих пор не готова принять условия, устраивающие США. Трамп подчеркнул, что готов рассматривать только те договорённости, которые сочтёт выгодными для американской стороны.

Он также признал, что переговорный процесс с Ираном идёт непросто, и заметил, что не до конца понимает, кто в иранском руководстве реально претендует на лидерство в стране и с кем именно американской делегации предстоит вести диалог.

Отдельно журналисты поинтересовались, не означает ли переход к экономическому давлению на Иран того, что военные возможности США в отношении Тегерана ограничены. Трамп ответил на это отрицательно.

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