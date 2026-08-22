Караев выдал странную речь об учителях

Караев выдал странную речь об учителях17
- 22.08.2026, 13:43
- 14,596
Теперь они должны заниматься «демографией».
В Гродно прошла областная конференция руководящих работников и педагогов системы образования с участием местных властей и министра образования.
Как пишет провластная «Гродненская правда», обращаясь к собравшимся в зале педагогам, глава области Юрий Караев подчеркнул значимость и незаменимость их профессии.
И нужно заметить, сделал чиновник это в виде наставлений, способных удивить повидавших многое за десятилетия работы в образовании учителей, пишет «Салiдарнасць».
— Ваша профессия — ключевая в системе национальной безопасности. Я хочу отметить несколько направлений, на которые следует обратить особое внимание, — заявил Караев. — Во-первых, демографический вопрос. Продвижение института семьи, ответственного материнства, полноценного детства. Во-вторых, нам всеми силами нужно сохранять деревни. И последнее — стимулирование учащихся к выбору рабочих профессий. В сегодняшних реалиях механизаторы, ветврачи и слесари нужны нам больше, чем юристы и экономисты.
Ребус от начальника области получился тот еще. От людей, которым в последние годы приходится втягивать детей во взрослые игры с оружием, требуется решить вопрос демографии.
От них же хотят идей и действий по сохранинию деревень, из которых ветврачи и механизаторы бегут вовсе не от того, что их в свое время недостаточно мотивировали в плане выбора профессии.
Но стоит ли удивляться таким непрофильным нагрузкам, когда на наших глазах армия превращается в лагерь по перевоспитанию нерадивых колхозников?