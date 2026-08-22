Украина взялась за Ozon: дроны подожгли склад в Самарской области 14 22.08.2026, 14:29

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Также атакован Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 22 августа Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Удар пришелся по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу , после чего на территории предприятия возник пожар, сообщает New Voice.

На опубликованных в соцсетях видео слышны звук пролетающих дронов и взрывы. После удара над территорией НПЗ видны пламя и густой темный дым.

Появились сообщения об атаке на Ozon в Самаре

Фото: @exilenova_plus

На данный момент губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально не подтвердил поражение предприятия. Информации о масштабах повреждений также пока нет.

Также в российских пабликах появились сообщения об атаке на Ozon в Самаре.

Новокуйбышевский НПЗ расположен в Самарской области и входит в структуру «Роснефти». Проектная мощность предприятия составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Завод уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. После предыдущих ударов предприятие временно приостанавливало работу.

В последнее время атакам подвергались и другие российские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Перми и Нижнекамске.

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