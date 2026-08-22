Путин забросил резиденцию в Сочи из-за страха 2 22.08.2026, 7:30

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Глава Кремля боится ударов ВСУ.

Путин почти год не появлялся в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей», которую до начала полномасштабной войны посещал десятки раз в год. В Сочи российский президент, среди прочего, традиционно отмечал свой день рождения и день рождения Алины Кабаевой, которую СМИ называют матерью двух его сыновей.

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные с сайта Кремля, в последний довоенный год Путин побывал в Сочи 24 раза. В 2024 и 2025 годах таких поездок было всего по две. Последний публичный визит российского президента в Сочи состоялся в октябре 2025 года.

До начала войны Путин посещал Сочи как минимум 20 раз в год. Рекордным стал 2017 год — тогда он приезжал в город 37 раз. Единственным заметным исключением был пандемийный 2020 год. Даже после начала полномасштабного вторжения привычка сохранялась: в 2022 году Путин 13 раз посещал «Бочаров ручей», где принимал лидеров Турции, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Армении.

Ситуация начала меняться в 2023 году, когда Сочи и его окрестности стали подвергаться атакам украинских беспилотников. В сентябре и октябре того года дроны атаковали аэропорт Сочи и расположенные поблизости объекты. Путин еще посетил город в октябре, однако после этого практически перестал приезжать в резиденцию.

Теперь угрозу для региона представляют не только воздушные, но и морские беспилотники. Украинские силы регулярно атакуют российские военные объекты в Черном море. В августе сообщалось о поражении в Новороссийске фрегата «Адмирал Макаров» — одного из ключевых кораблей Черноморского флота РФ.

Еще один инцидент произошел 3 августа: украинский беспилотник упал на пляж возле Геленджика. В результате, по данным российских властей, погибли семь человек, около 60 получили ранения. Недалеко от Геленджика находится резиденция, которую СМИ связывают с Путиным.

На фоне расширения географии атак украинских беспилотников меры безопасности вокруг российского президента также усиливаются. Путин все реже посещает регионы европейской части России, куда могут долетать дроны, предпочитая поездки за Урал.

Для сокрытия маршрутов и местонахождения президента российские службы безопасности используют различные меры. В частности, как ранее сообщала The New York Times, президентский кортеж в Москве может использоваться как отвлекающий маневр, причем самого Путина в нем иногда нет.

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