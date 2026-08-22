«Все кричали, все бежали»1
- 22.08.2026, 7:00
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Жители Кривого Рога рассказали о первых минутах после атаки дронов на ТЦ.
Днем 21 августа российские оккупанты атаковали ударным беспилотником крупнейший торговый комплекс украинского Кривого Рога «Солнечная Галерея», в результате чего погибли и пострадали многие горожане. Очевидцы трагедии рассказали о ней «Суспільному. Дніпро», заметил сайт New Voice.
Светлана, сотрудница одного из магазинов в торговом центре, рассказала, как сразу после атаки помогала знакомому, получившему многочисленные осколочные ранения.
«Мы побежали в укрытие, мне позвонила коллега и сказала, что сейчас снова будет атака. Я только вышла, начала отбегать в сторону — и как раз прогремел второй взрыв. Мы поняли, что там что-то обрушилось или вроде того. Я не ранена», — рассказала женщина.
Еще одна сотрудница комплекса, Валерия, рассказала, что во время удара в торговом центре находилось много людей.
«В комплексе было много людей. Все кричали, все бежали, многие были ранены. Мы с коллегами сразу же побежали в другое укрытие — модульное. Я выбежала почти сразу. Просто увидела, что на плитке кровь. И всё», — рассказала очевидица атаки.
Волонтер Богдан рассказал «Суспільному », что находился недалеко от места удара оккупантов — сначала он услышал взрыв, а затем увидел дым.
«Увидел людей, оказал помощь мужчине — у него были осколочные ранения, — и отвел его в безопасное место из-за угрозы повторного удара. Затем передал медикам скорой», — подытожил он.