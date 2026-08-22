Федоров еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты Украины 23 22.08.2026, 6:33

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Михаил Федоров

Рассматриваются и другие сценарии.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров пока не определился, будет ли участвовать в президентских выборах и в каком качестве. Об этом со ссылкой на источники из его ближайшего окружения сообщает «Украинская правда».

Собеседники издания утверждают, что Федоров пока не дает однозначного ответа относительно возможного выдвижения, однако не исключает такой вариант. Окончательное решение, по их словам, он намерен принять ближе к выборам.

При этом рассматриваются и другие сценарии. Федоров может поддержать определенного кандидата или политическую силу либо вообще отказаться от участия в избирательной кампании и сосредоточиться на работе в частном секторе.

Федоров занимал должность министра обороны около полугода — с января по июль 2026 года.

После его отставки президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предлагал бывшему министру несколько вариантов продолжения работы в государственной сфере, в том числе должность вице-премьер-министра. Однако Федоров отказался и сообщил о намерении вернуться к работе, которой занимался ранее.

После ухода Федорова Министерство обороны возглавил Евгений Хмара, до этого исполнявший обязанности руководителя Службы безопасности Украины.

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