После взрыва в московском ресторане у российских пропагандистов началась паника 6 3.08.2026, 9:56

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Даже центр Москвы больше не выглядит защищенным.

Российские пропагандистские медиа после взрыва у ресторана Balzi Rossi в центре Москвы начали публиковать материалы в апокалиптическом тоне, заметил «Диалог».

Российские силовики уже обвинили Украину в теракте. На скриншоте издания «Первый русский» заголовок звучит так: «Адская доставка. Взрыв на дне рождения Главкома ВКС в самом центре Москвы — это приговор всем нам». В публикации утверждается, что взрыв произошел в нескольких сотнях метров от здания правительства России, у ресторана Balzi Rossi, где, по данным российских источников, проходило празднование дня рождения Главкома ВКС РФ генерал-полковника Александра Чайко. Российские медиа, которые обычно пытаются показывать войну как далекую и контролируемую, теперь открыто говорят о «приговоре всем нам» и фактически признают, что даже центр Москвы и мероприятия высокопоставленных военных больше не выглядят защищенными.

Отдельно россияне связывают взрыв с украинскими дальними ударами и просьбой Владимира Зеленского к Дональду Трампу разрешить использование Starlink для операций вглубь России. В материале утверждается, что Киеву нужен канал наведения на российские мобильные пусковые установки.

Контекст

Вечером 1 августа 2026 года в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте, начиненного металлическими шариками. Бомба находилась в коробке с подарком, которую доставила женщина-курьер (предположительно, не знавшая о содержимом); взрыв прогремел у входа, когда ее остановил охранник. По состоянию на 2 августа, число погибших возросло до 5 человек (трое погибли на месте, включая охранника и курьера, еще двое скончались в больнице), более 20 человек ранены, как минимум шестеро остаются в тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По данным СМИ, целью атаки могло быть закрытое празднование 55-летия Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Александра Чайко.

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