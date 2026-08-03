Лукашисты надувают кредитный пузырь 3.08.2026, 10:29

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И сам он может не рассосаться.

«С марта текущего года в экономике наблюдается восстановительный тренд», — похвастался глава Нацбанка Роман Головченко. Правда, сам же и объяснил, откуда этот восстановительный рост взялся. Последние пару месяцев белорусские компании от души заливают дешевыми деньгами. А вот ответного энтузиазма они как-то не проявляют, пишет planbmedia.io.

За первое полугодие белорусская экономика действительно выросла на полтора процента. Вроде бы, есть чем гордиться. Еще по итогам первого квартала Белстат фиксировал спад в 0,5 процента. То есть, за три месяца экономика резко рванула вперед. Правда, не бесплатно.

В апреле кредиты банков экономике выросли на 19 процентов, в мае – на 21, в июне – снова на 19. Всего за шесть месяцев банки выдали кредитов предприятиям на 105 миллиардов рублей. Весь объем белорусского ВВП за это же время составил 150 миллиардов.

«Прирост инвестиций по-прежнему обеспечивается банковским капиталом. При этом снижается доля собственных средств организаций. Позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса», — пожаловался Роман Головченко в четверг.

То есть пока банки все больше дают предприятиям в долг, сами предприятия все меньше хотят тратить собственные деньги на собственные же инвестиционные проекты. Либо им просто нечего тратить. За весь прошлый год все российские дочки всех белорусских госкомпаний заработали всего 6 миллионов долларов прибыли. С такими доходами особо, конечно, не развернешься. А чужие деньги почему бы и не потратить.

При этом кредитовали банки сразу в две стороны. Сначала производство, а потом еще и потребление. За первое полугодие объем кредитов на потребительские нужды составил 900 миллионов рублей. Это почти столько же, сколько было за весь прошлый год. При этом продажи беларуских товаров на экспорт тоже частично оплатили белорусские же банки.

«Банковской системой оказана значительная поддержка экспортерам. Объем внешнеэкономических платежей белорусскими экспортерами за товары и услуги за полугодие составил 49 миллиардов долларов США, с ростом более чем на три миллиарда долларов к аналогичному периоду прошлого года», — сказал Головченко.

При этом Нацбанк снизил ставку рефинансирования 0,5 процентных пункта в мае. На этой неделе регулятор объявил о снижение расчетной величины стандартного риска.

«Таким образом мы даем сигнал банкам, что вы проводите правильную политику, — объяснил Головченко. – Мы их ориентируем на занятие проактивной политики. Не ждать, пока к вам придут за деньгами, а самим активно работать с предприятиями».

Так что для своих отчетов белорусским властям никаких банковских денег не жалко. А в беларуской экономике надувается очередной инвестиционный пузырь. И сам он может не рассосаться. Особенно учитывая банковский кризис, который прямо сейчас намечается в экономике союзной России.

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