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«Скажите, что это не ИИ»

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  • 3.08.2026, 11:00
«Скажите, что это не ИИ»

В соцсети обсуждают электронные ценники в магазинах.

В соцсетях обсуждают фотографии электронных ценников, которые появились в одном из магазинов. Похоже, что для продавцов такая система может стать удобнее.

Электронные ценники сняла одна из пользовательниц Threads в «Евроопте» на пр. Независимости, 52, возле ЦУМа, пишет «Онлайнер».

Но у некоторых покупателей идея вызвала вопросы. Кто-то переживает, что цена на полке может измениться буквально перед покупкой — например, пока человек идет от отдела к кассе, другие признаются, что еще не отошли от касс самообслуживания, как уже вводят другое новшество:

«Скажите, что это не ИИ, пожалуйста»;

«В РФ они давно уже использовались, но от них отказались многие, так как они дорогие и их часто похищали»;

«Круто, когда-то давно видела в итальянском супермаркете. Ближе к концу дня цены менялись на скидочные»;

«Ооо, бумагу экономить начнём, наконец-то»;

«И всё равно найдется тот самый нужный товар, на котором будет отсутствовать ценник»;

«Мне кажется, слишком мелкий шрифт. Когда-то я работал в торговле и думал, вот бы придумали электронные ценники, чтобы их не менять».

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