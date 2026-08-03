«Скажите, что это не ИИ»2
- 3.08.2026, 11:00
В соцсети обсуждают электронные ценники в магазинах.
В соцсетях обсуждают фотографии электронных ценников, которые появились в одном из магазинов. Похоже, что для продавцов такая система может стать удобнее.
Электронные ценники сняла одна из пользовательниц Threads в «Евроопте» на пр. Независимости, 52, возле ЦУМа, пишет «Онлайнер».
Но у некоторых покупателей идея вызвала вопросы. Кто-то переживает, что цена на полке может измениться буквально перед покупкой — например, пока человек идет от отдела к кассе, другие признаются, что еще не отошли от касс самообслуживания, как уже вводят другое новшество:
«Скажите, что это не ИИ, пожалуйста»;
«В РФ они давно уже использовались, но от них отказались многие, так как они дорогие и их часто похищали»;
«Круто, когда-то давно видела в итальянском супермаркете. Ближе к концу дня цены менялись на скидочные»;
«Ооо, бумагу экономить начнём, наконец-то»;
«И всё равно найдется тот самый нужный товар, на котором будет отсутствовать ценник»;
«Мне кажется, слишком мелкий шрифт. Когда-то я работал в торговле и думал, вот бы придумали электронные ценники, чтобы их не менять».