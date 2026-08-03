закрыть
3 августа 2026, понедельник, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР провело уникальную операцию в Крыму

  • 3.08.2026, 10:52
  • 1,258
ГУР провело уникальную операцию в Крыму
иллюстративное фото

«Магуры» угрожают российским оккупантам и на суше.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 провело успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. По данным ГУР, в конце июля 2026 года были выведены из строя машина управления радиолокационного комплекса «Подлёт», а также система опознавания «свой — чужой» — радиолокационный запросчик «Пароль-4».

Для выполнения боевой задачи украинские бойцы задействовали новейшие морские платформы Magura, оснащённые FPV-дронами, что позволило нанести точные удары по наземным целям российской армии.

Командир подразделения с позывным «Тринадцатый» прокомментировал успех операции: «Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше. Это кардинальный перевод борьбы в иную плоскость. В целом наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают: захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Чёрным морем, ни на крымской земле. Крым — это Украина».

На боевом счету Group 13 — девять уничтоженных и пять повреждённых кораблей Черноморского флота РФ, три ликвидированных российских вертолёта и два истребителя, ещё один вертолёт получил повреждения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко