ГУР провело уникальную операцию в Крыму 3.08.2026, 10:52

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иллюстративное фото

«Магуры» угрожают российским оккупантам и на суше.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 провело успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. По данным ГУР, в конце июля 2026 года были выведены из строя машина управления радиолокационного комплекса «Подлёт», а также система опознавания «свой — чужой» — радиолокационный запросчик «Пароль-4».

Для выполнения боевой задачи украинские бойцы задействовали новейшие морские платформы Magura, оснащённые FPV-дронами, что позволило нанести точные удары по наземным целям российской армии.

Командир подразделения с позывным «Тринадцатый» прокомментировал успех операции: «Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше. Это кардинальный перевод борьбы в иную плоскость. В целом наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают: захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Чёрным морем, ни на крымской земле. Крым — это Украина».

На боевом счету Group 13 — девять уничтоженных и пять повреждённых кораблей Черноморского флота РФ, три ликвидированных российских вертолёта и два истребителя, ещё один вертолёт получил повреждения.

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