Деталь авто или часть НЛО: никто не может понять назначение 5000-летнего артефакта 5 3.08.2026, 11:25

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Сегодня реконструированный диск Сабу выставлен в Египетском музее в Каире

Фото: Wikimedia Commons

Некоторые древние предметы продолжают ставить исследователей в тупик еще долго после их обнаружения.

Артефакт, известный как «Диск Сабу», был обнаружен в 1936 году британским египтологом Уолтером Брайаном Эмери во время раскопок в мастабе S3111 в Саккаре. Гробница принадлежала Сабу – важному чиновнику Первой династии Египта, пишет Arkeonews.

Диаметр «Диска Сабу» составляет около 61 сантиметра, а высота — чуть больше 10 сантиметров. Он вытесан из метасильтстона – хрупкого материала, также известного как сланец. По своему внешнему виду артефакт отличается от других каменных сосудов того периода.

Три тонкие изогнутые лопасти отходят от круглого корпуса и соединяются вокруг выпуклого центрального отверстия, образуя форму, которую многие сравнивают с пропеллером, турбиной или даже современным колпаком колеса. Несмотря на эти сравнения этот предмет, несомненно, был изготовлен в Древнем Египте.

Удивительный артефакт напоминает современный колпак колеса | Фото: Public Domain

Каменные сосуды были распространены во времена древнейших египетских династий, и искусные мастера вытачивали из твердого камня чаши, кувшины и обрядовые сосуды. Однако археологи не нашли никакого другого сосуда с таким же трехлопастным дизайном. Диск нашли разбитым внутри гробницы, а впоследствии реставрировали, но его поврежденное состояние не помешало исследователям изучить его необычную форму.

По своему внешнему виду артефакт сразу отличается среди других каменных сосудов того периода

Фото: Public Domain

Самое простое объяснение состоит в том, что диск служил церемониальной посудой, которую поместили в гробницу как часть погребальных даров. Возможно, в нем хранили масло, еду либо другой ценный предмет, предназначенный для Сабу в загробной жизни. Поскольку камень хрупок, а выступающие лопасти тонкие, многие исследователи полагают, что он никогда не предназначался для интенсивного повседневного использования, а имел символическое значение.

Другая возможность заключается в том, что этот каменный артефакт являлся копией более древнего предмета, первоначально изготовленного из металла. Древние египетские мастера иногда воспроизводили металлические конструкции в камне, хотя оригинальные металлические версии редко сохранялись на протяжении веков. Если это произошло и в данном случае, необычная форма, возможно, была более практичной в металле, чем в камне.

Есть также предположение, что диск использовался как большая масляная лампа или инструмент для смешивания зерна и горячей воды при производстве пива. Хотя эти предположения привлекли внимание, ни одно из них не подкреплено достаточным доказательством, чтобы стать общепризнанным объяснением.

Современный вид диска также вдохновил появление многих альтернативных теорий. Некоторые утверждения в Интернете описывают его как часть старинной машины, насоса или турбины. Другие утверждают, что он доказывает существование забытой технологии или даже вмешательства инопланетной цивилизации в Древнем Египте. Археологи отмечают, что эти утверждения не подкреплены никакими доказательствами.

В гробнице Сабу не было найдено никаких соответствующих механических деталей, валов или связанного с ними оборудования, а хрупкий камень был бы непригоден для выполнения многих сложных задач, предусмотренных этими теориями. Даже если современные реплики способны перемещать воду, это не доказывает, что оригинальный объект создан именно для этой цели.

Сегодня реконструированный диск Сабу выставлен в Египетском музее в Каире, где привлекает внимание посетителей и исследователей. Его точное предназначение остается неизвестным, напоминая нам, что даже хорошо изученные цивилизации могут оставить после себя вопросы без четких ответов.

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