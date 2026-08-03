Жалкое зрелище 2 Питер Дикинсон

3.08.2026, 7:52

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Позор Путина стал явным.

Путин снова стал объектом насмешек после заметно урезанных празднований дня Военно-морского флота России. По мнению критиков, это жалкое зрелище лишь подтвердило, что Кремль больше не способен защитить российское воздушное пространство от украинских беспилотников.

Ежегодное празднование дня ВМФ традиционно служило демонстрацией морской мощи России. В прежние годы главным событием становился масштабный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, когда по Неве под звуки оркестров и с большой помпой проходили десятки кораблей Балтийского флота.

В этом году от былого размаха не осталось и следа. Из-за угрозы дроновых атак торжества свелись к скромной церемонии в ничем не примечательном внутреннем дворике, где не было ни одного боевого корабля. Вместо демонстрации парадной мощи и флота было выступление Путина перед небольшой группой офицеров рядом с огромным изображением подводной лодки.

Для человека, который долгие годы стремился вернуть России статус мировой военной сверхдержавы, это выглядело весьма унизительно.

Этот эпизод стал лишь одним из многих в череде громких унижений, наглядно продемонстрировавших, насколько ухудшилась ситуация с безопасностью российского воздушного пространства. В начале мая из-за угрозы ударов украинских беспилотников Путину впервые за десятилетия пришлось провести парад Победы в Москве без участия военной техники.

Опасаясь возможных атак, глава Кремля даже обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать временному прекращению огня. Владимир Зеленский воспользовался очевидной нервозностью Путина и в ответ опубликовал шуточный «президентский указ», якобы разрешающий проведение парада.

Спустя несколько недель Украина своеобразно «отметила» открытие Петербургского международного экономического форума, нанеся дальнобойные удары беспилотниками по главному нефтяному терминалу города и военно-морской базе. Когда иностранные делегации направлялись на церемонию открытия главного российского экономического форума, над Санкт-Петербургом уже поднимались огромные клубы черного дыма.

Неспособность Путина обеспечить безопасность зарубежных гостей в собственном родном городе стала для него серьезным личным унижением.

В последние месяц Украина заметно усилила кампанию стратегических ударов, и их последствия уже давно выходят далеко за рамки символических ударов по самолюбию Владимира Путина. За первые семь месяцев 2026 года дальнобойные атаки украинских беспилотников по военным и промышленным объектам в глубине российской территории серьезно нарушили работу кремлевской военной машины, нанесли ощутимый ущерб экономике и спровоцировали самый тяжелый топливный кризис в России со времен распада Советского Союза.

Помимо военных предприятий и нефтеперерабатывающих заводов, украинская воздушная кампания в последнее время распространилась и на логистические объекты, через которые российская армия получает все необходимое для войны в Украине — от бронежилетов до комплектующих для беспилотников.

Главной целью стал крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries: в июле были повреждены или уничтожены сразу несколько его крупных распределительных комплексов. В сочетании с топливным дефицитом удары по крупнейшей торгово-логистической сети страны все сильнее заставляют миллионы рядовых россиян ощущать на себе последствия войны, развязанной Путиным.

Тем временем Кремль все сложнее справляться с участившимися ударами украинских беспилотников средней дальности по логистическим объектам, расположенным в десятках километров от линии фронта. Основной мишенью этих атак стал оккупированный Крым. Украинские подразделения беспилотников стремятся установить огневой контроль над всеми путями сообщения с полуостровом, создавая то, что некоторые украинские чиновники уже называют «логистической блокадой».

Масштабная воздушная кампания Украины стала возможной благодаря стремительному развитию отечественной индустрии беспилотников в годы войны. Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, производством дронов в стране занимались лишь несколько компаний.

Однако очень скоро стало очевидно, что именно относительно дешевые беспилотные технологии способны помочь Украине компенсировать подавляющее превосходство России в живой силе и традиционных вооружениях. Спустя четыре года Украина выпускает уже миллионы беспилотных систем ежегодно и по праву считается одним из мировых лидеров в сфере беспилотной войны.

Беспрецедентное наращивание собственного производства дронов позволило Киеву воспользоваться уязвимостями российской системы противовоздушной обороны. На протяжении столетий огромные размеры России считались ее главным военным преимуществом. Однако в эпоху дальнобойных беспилотников расстояния больше не гарантируют безопасности.

Когда Кремль напрямую столкнулся с растущей угрозой украинских ударов, выяснилось, что он не располагает достаточным количеством средств ПВО, чтобы одновременно прикрывать войска в Украине, защищать крупные российские города и охранять критически важную инфраструктуру.

В результате Путину приходится расставлять приоритеты, концентрируя защиту вокруг наиболее значимых объектов — прежде всего Москвы, — тогда как многие другие регионы остаются практически без прикрытия.

Украинские беспилотники сами по себе не способны сокрушить Россию, но кампания дальних ударов Киева уже изменила правила этой войны. Конфликт, который долгое время велся исключительно на украинской территории, теперь вернулся в саму Россию и все ощутимее влияет на жизнь миллионов россиян. В сочетании с неспособностью армии Путина добиться серьезных успехов на фронте это подрывает главный нарратив Кремля о якобы неизбежной победе России.

Путин пока не демонстрирует никаких признаков готовности отказаться от своих максималистских целей и по-прежнему стремится уничтожить украинскую государственность. Однако его воинственная риторика звучит все менее убедительно на фоне отмененных военных парадов и пылающих нефтеперерабатывающих заводов.

Если Украине удастся сохранить нынешний темп и во второй половине 2026 года, давление на Путина с требованием начать реальные мирные переговоры будет только усиливаться.

Питер Дикенсон, New Voice

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