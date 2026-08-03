Ученые поставили точку в вечном споре 2 3.08.2026, 8:39

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Курица или яйцо?

Вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо, на протяжении многих лет остается одной из самых известных философских загадок. Однако ученые считают, что ответ зависит от того, что именно подразумевается под этим вопросом, пишет «Курсор».

С биологической точки зрения первыми появились яйца. Задолго до возникновения современных кур яйца уже откладывали древние рептилии, динозавры и первые птицы. Поэтому сам механизм размножения с помощью яиц существовал миллионы лет до появления домашней курицы.

Однако если речь идет именно о курином яйце, ситуация оказывается иной. Исследования показали, что для формирования прочной скорлупы необходим специальный белок OC-17, который вырабатывается в яичниках курицы.

Именно этот белок ускоряет образование кристаллов кальция, из которых состоит скорлупа. Благодаря этому процессу курица способна сформировать полноценное яйцо примерно за сутки. Без участия такого белка образование привычной куриной скорлупы было бы невозможным.

Это открытие было сделано в ходе исследования британских ученых, которые с помощью компьютерного моделирования изучали механизм формирования яичной скорлупы. Их основной целью было не решение знаменитой загадки, а изучение процессов кристаллизации, которые могут использоваться в медицине и промышленности.

Тем не менее результаты работы породили новую дискуссию. Если говорить именно о курином яйце, оно не могло появиться без курицы, поскольку необходимый для создания скорлупы белок вырабатывается только в организме этой птицы.

При этом сами авторы исследования подчеркивали, что не ставили перед собой задачу окончательно ответить на древний вопрос. По их словам, вывод о том, что курица появилась раньше куриного яйца, касается исключительно современного куриного яйца и не опровергает тот факт, что яйца как способ размножения существовали задолго до появления кур.

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