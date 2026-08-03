О чем говорят кадры очередного потопа в Гродно 3.08.2026, 8:52

Несколько слов о приоритетах местных властей.

Масштабные потопы после очередного мощного ливня, напоминающие кадры из фильма-катастрофы, становятся обыденностью для 360-тысячного Гродно, пишет «Салiдарнасць».

Разгул стихии несет в себе реальную опасность для жителей города — во время последнего подтопления многие автомобили практически ушли под воду, одно из полуподвальных кафе было затоплено.

Городские власти обратились к гродненцам с призывом отнестись к ситуации с пониманием, сообщив, что сильный ливень привел к временному выходу из штатного режима работы систем ливневой канализации.

Безусловно, от подобных проишествий не застрахован никто. Но слишком уж часто проливные дожди в крупных беларуских городах, включая Гродно и Минск, заканчиваются подтопленными проспектами и улицами. Что всякий раз вызывает вопросы к качеству и эффективности ливневых канализаций.

На этом фоне особенно расточительно смотрятся игры чиновников в войнушку. В том же Гродно, где за последние два года стараниями главы области Юрия Караева устроили дорогостоящие реконструкции «штурма Рейхстага» и форсирования Нёмана.

Понятно, что ремонт или даже обновление ливневки с учетом участившихся подтоплений стоит куда дороже, чем пара-тройка пропагандистских постановок.

Но это не отменяет тот факт, что горожанам куда важнее решение актуальных проблем, чем паразитирование чиновников на памяти о войне из прошлого столетия.

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