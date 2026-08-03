Лукашенко угрожает Кубракову 1 Валерий Карбалевич

3.08.2026, 9:31

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Валерий Карбалевич

Руководство МВД заметно засуетилось.

Ведомство борется за укрепление или хотя бы сохранение своего статуса. Ведь Лукашенко искусственно создает конкуренцию, возвышая или понижая ту или иную силовую структуру и ее руководителя.

МВД активизировалось

В Гродно, Лиде и Большой Берестовице 29–30 июля прошли комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к действиям «в особых условиях». Тренировки проходят уже не на полигонах, как раньше, а выстрелы и взрывы звучат прямо в городах.

В этом году подобные учения уже состоялись в Витебской, Брестской и Могилевской областях. Власти не скрывают, что сотрудники МВД тренируются для подавления «массовых беспорядков».

По случаю учений Гродненскую область посетил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. Пресс-служба МВД сообщила, что он поручил подчиненным следить за настроениями на предприятиях и содержанием групповых чатов. Хотя, казалось бы, контроль за общественно-политической атмосферой в трудовых коллективах или чатах не является функцией милиции. Эту задачу выполняют другие специальные службы.

Одновременно появилось сообщение о том, что милиция задержала около 300 туристов у озера под Россонами. По информации МВД, в отношении этих людей начат административный процесс по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В последние дни складывается впечатление, что милиции стало очень много в информационном пространстве. Руководство МВД заметно засуетилось.

Черная метка

Вероятно, такая активность МВД стала реакцией на критику Александра Лукашенко, прозвучавшую во время селекторного совещания 21 июля. Возмущаясь хищениями топлива во время уборочной кампании, он заявил:

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники (это касается не только милиции) правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и „крышуют“, как в 90-е... Я рассматриваю это как саботаж со стороны милиции поручений президента. Я рассчитывал на милицию, что они будут пресекать любые попытки хищений, но они сами склонны к этому недостатку».

Также Лукашенко поручил государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу «очень жестким образом» разобраться и наказать провинившихся милиционеров.

Слова, обращенные к Кубракову, о том, что «этот разговор у нас последний», можно расценивать как черную метку.

Заявление Лукашенко выглядело угрожающим. Причем разобраться с недобросовестными сотрудниками было поручено не самому министру, а государственному секретарю Совета безопасности. Это может свидетельствовать о недоверии к Кубракову.

Неудивительно, что руководство МВД засуетилось. В тот же день Кубраков провел ведомственное селекторное совещание. По его словам, виновными оказались два участковых инспектора, которые уже уволены из органов. Кубраков поручил органам МВД помогать аграриям и, при необходимости, перевести участковых на усиленный вариант несения службы. Затем состоялись учения в Гродненской области, которые министр посетил лично, произошло задержание туристов под Россонами и возник другой информационный шум.

МВД во главе с министром борется за укрепление или хотя бы сохранение своего статуса. От места в системе силовых органов и административного веса зависят бюджет ведомства и другие преимущества.

Искусственная конкуренция и поиск баланса

Лукашенко годами искусственно создает конкуренцию, возвышая или понижая ту или иную силовую структуру и ее руководителя. Это делается для сохранения баланса и недопущения чрезмерного усиления какого-либо ведомства, которое могло бы представлять угрозу его единоличной власти.

Например, некоторое время назад значительное влияние приобрела Генеральная прокуратура во главе с Андреем Шведом. Это ведомство регулировало масштаб политических репрессий, ему поручали проверки других силовых структур. Прокуратура влияла на идеологию, образование и даже историческую политику. Под ее редакцией вышел школьный учебник о «геноциде белорусского народа» во время Второй мировой войны. Швед возглавлял печально известную комиссию по возвращению политических эмигрантов. Однако в декабре его освободили от должности генерального прокурора и назначили председателем Верховного суда. После этого его административный вес, как и влияние самой Генпрокуратуры, резко снизились. Теперь Швед практически не появляется в публичном пространстве.

Похожая история произошла и с заместителем министра внутренних дел, командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым. Еще недавно он активно продвигал создание военно-патриотических клубов, много говорил о сотрудничестве с бойцами ЧВК «Вагнер», которых фактически включил во внутренние войска, и практически не сходил с экранов. Однако затем последовал окрик Лукашенко, которому не понравилась чрезмерная самореклама генерала. С тех пор Карпенков заметно снизил публичную активность.

Усиление Государственного секретариата Совета безопасности

Похоже, аналогичная ситуация складывается и вокруг председателя КГБ Ивана Тертеля. После 2020 года комитет стал одним из самых влиятельных ведомств страны. Он занимался не только преследованием политических противников режима, борьбой с коррупцией и контролем над номенклатурой, но и участвовал во внешней политике. Тертель присутствовал на переговорах Лукашенко со специальным представителем президента США Джоном Коулом. Официально сообщалось, что председатель КГБ вел переговоры с польскими спецслужбами по вопросам белорусско-польских отношений. Он также публично комментировал тему отношений официального Минска с Западом.

Однако сейчас, похоже, период максимального влияния КГБ подходит к концу. 23 июля во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко заявил: «Мы немного переформатируем Комитет государственной безопасности в плане усиления Государственного секретариата и его воздействия, влияния на КГБ». Это совпало с тем, что Тертель стал значительно реже появляться в информационном пространстве.

Одновременно, судя по всему, на политическом небосклоне восходит звезда государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Во время кадровых назначений 23 июля Лукашенко подчеркнул: «Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и Государственного секретариата будет усилена». Обращаясь к Вольфовичу, он добавил: «Как государственного секретаря твоя роль будет усилена с сегодняшнего дня». Напомним, именно Вольфовичу поручено разобраться с нарушениями в системе МВД.

Однако на белорусском властном небосклоне политические звезды загораются так же быстро, как и гаснут.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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